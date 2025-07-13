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В Феодосии произошла авария на водоочистной станции

В Феодосии произошла авария на водоочистной станции - РИА Новости Крым, 13.07.2025

В Феодосии произошла авария на водоочистной станции

В Феодосии возможны перебои с водой из-за аварии водоочистной станции. Об этом сообщает региональный филиал "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T08:52

2025-07-13T08:52

2025-07-13T08:57

феодосия

вода крыма

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водоснабжение

прокуратура республики крым

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии возможны перебои с водой из-за аварии водоочистной станции. Об этом сообщает региональный филиал "Воды Крыма".И отметили, что силами филиала в течение дня будет организован подвоз воды.По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка в связи с аварией на водоочистной станции. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На постоянном контроле в прокуратуре города находится вопрос организации подвоза воды для нужд населения, проинформировали в надзорном ведомстве.Во вторник в администрации города предупредили о временном ухудшении качества воды в связи с работами на водоводе. При этом по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормам, подчеркнули в администрации и добавили, что проводимые работы нацелены на стабилизацию системы водоснабжения города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В озеро Сакское в Крыму сливали сточные водыВ Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезонКак Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон

феодосия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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