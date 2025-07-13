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В Феодосии произошла авария на водоочистной станции - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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В Феодосии произошла авария на водоочистной станции
В Феодосии произошла авария на водоочистной станции - РИА Новости Крым, 13.07.2025
В Феодосии произошла авария на водоочистной станции
В Феодосии возможны перебои с водой из-за аварии водоочистной станции. Об этом сообщает региональный филиал "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T08:52
2025-07-13T08:57
феодосия
вода крыма
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новости крыма
водоснабжение
прокуратура республики крым
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии возможны перебои с водой из-за аварии водоочистной станции. Об этом сообщает региональный филиал "Воды Крыма".И отметили, что силами филиала в течение дня будет организован подвоз воды.По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка в связи с аварией на водоочистной станции. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На постоянном контроле в прокуратуре города находится вопрос организации подвоза воды для нужд населения, проинформировали в надзорном ведомстве.Во вторник в администрации города предупредили о временном ухудшении качества воды в связи с работами на водоводе. При этом по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормам, подчеркнули в администрации и добавили, что проводимые работы нацелены на стабилизацию системы водоснабжения города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В озеро Сакское в Крыму сливали сточные водыВ Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезонКак Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон
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В Феодосии произошла авария на водоочистной станции

Авария на водоочистной станции произошла в Феодосии

08:52 13.07.2025 (обновлено: 08:57 13.07.2025)
 
© РИА Новости . Глеб Котов / Перейти в фотобанкНасос
Насос - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Глеб Котов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии возможны перебои с водой из-за аварии водоочистной станции. Об этом сообщает региональный филиал "Воды Крыма".
"В связи с аварией на водоочистной станции возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения", – предупредили на предприятии.
И отметили, что силами филиала в течение дня будет организован подвоз воды.
По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка в связи с аварией на водоочистной станции. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На постоянном контроле в прокуратуре города находится вопрос организации подвоза воды для нужд населения, проинформировали в надзорном ведомстве.
Во вторник в администрации города предупредили о временном ухудшении качества воды в связи с работами на водоводе. При этом по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормам, подчеркнули в администрации и добавили, что проводимые работы нацелены на стабилизацию системы водоснабжения города.
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ФеодосияВода КрымаВода в КрымуНовости КрымаВодоснабжениеПрокуратура Республики КрымОтключение воды
 
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