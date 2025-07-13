https://crimea.ria.ru/20250713/silnyy-veter-i-shtorm-ostanovili-morskoy-transport-v-sevastopole-1147922612.html

Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе

Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды отменили рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T17:40

2025-07-13T17:40

2025-07-13T17:40

севастополь

новости севастополя

погода

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штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды отменили рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.Катера и паромы – метеозависимый транспорт, их движение могут приостановить из-за ухудшения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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