https://crimea.ria.ru/20250713/silnyy-veter-i-shtorm-ostanovili-morskoy-transport-v-sevastopole-1147922612.html
Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе
Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды отменили рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T17:40
2025-07-13T17:40
2025-07-13T17:40
севастополь
новости севастополя
погода
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92dd6c7be81ea6c646f4164f2831bd0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды отменили рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.Катера и паромы – метеозависимый транспорт, их движение могут приостановить из-за ухудшения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250713/krymskiy-most-iz-za-dlitelnogo-ozhidaniya-i-zhary-volontery-razdayut-vodu-1147922312.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_708d2e54eb7750cd9098d032f034d2af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, погода, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, штормовое предупреждение
Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе
Из-за сильного ветра и шторма в Севастополе остановили движение морского транспорта