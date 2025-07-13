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Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе
Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды отменили рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T17:40
2025-07-13T17:40
севастополь
новости севастополя
погода
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды отменили рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.Катера и паромы – метеозависимый транспорт, их движение могут приостановить из-за ухудшения погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, погода, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, штормовое предупреждение
Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе

Из-за сильного ветра и шторма в Севастополе остановили движение морского транспорта

17:40 13.07.2025
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды отменили рейсы морского транспорта, который следует в Артиллерийскую бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.

"Из-за усиления ветра и волнения моря линия "Радиогорка – Артбухта" и паром приостанавливают работу с 17:40", – сказано в сообщении.

Катера и паромы – метеозависимый транспорт, их движение могут приостановить из-за ухудшения погодных условий.
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