Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели
Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ у российских спецслужб – главное за неделю
© РИА Новости . София Лозгачева / Перейти в фотобанкПортрет экс-министр Романа Старовойта в фойе министерства транспорта в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Отставка министра транспорта РФ Романа Старовойта и его самоубийство. Групповые удары по Украине и пожары в Киеве. Изучение трофейного безэкипажного катера ВСУ в Центре специального назначения "Барс-Сармат". Перспективы возобновления работы аэропортов в Геленджике и Симферополе. Жуткие ДТП в Крыму с погибшими и пострадавшими. Пресс-конференция пострадавшего от нападения льва владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова после выписки из больницы. Температура воды в Черном море.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.
Отставка и самоубийство Романа Старовойта
В понедельник президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ – министр был отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Позже стало известно, что экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой. Его тело было обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти чиновника.
Групповые удары по Украине
Российская армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам на Украине. В частности, в ночь на четверг высокоточные дальнобойные удары нанесены по Киеву. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о массированной атаке на столицу Украины.
Устройство трофейного украинского БЭК
На этой неделе специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" начали изучать пытавшийся атаковать Крым трофейный безэкипажный катер ВСУ. Катер сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть – 150 килограммов взрывчатого вещества. Запас хода – около 400 километров. Двигатель слегка доработанн кустарным способом.
Работа аэропортов на юге России
9 июля пресс-служба Росавиации сообщила о том, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров после более чем двухлетнего перерыва. Возможность безопасного выполнения полетов в подтверждена. Ожидается, что аэропорт будет открыт уже в ближайшее время для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов начнется сразу после выхода соответствующего извещения.
Решение об открытии аэропорта в Симферополе пока нет, его будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, исходя из вопросов безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, аэропорт готов возобновить работу немедленно после соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина – на объекте проводятся все необходимые работы по его содержанию.
Жуткие ДТП в Крыму
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в районе села Танковое 10 июля. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на "встречку", где столкнулся с Evolute. Открыта прокурорская проверка.
В этот же день на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Легковушка не уступила дорогу микроавтобусу. В результате аварии погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.
Пресс-конференция Олега Зубкова
У владельца крымского парка львов Олега Зубкова в результате нападения хищника повреждены позвонки, трахея, крупные вены и грудные мышцы. Об этом сам Зубков рассказал на пресс-конференции в "Тайгане" во вторник. Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже, поблагодарил медиков и добавил, что идет на поправку. Нападение хищника он назвал спровоцированным своей собственной ошибкой.
Температура морской воды на крымском побережье
Низкие температуры морской воды в Крыму определила холодная весна и явление апвеллинга, когда теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин, рассказал на этой неделе доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев. Апвеллинг сделал воду чище, а температура воды уже сейчас достигает комфортных значений.
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