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Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели
Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели
Отставка министра транспорта РФ Романа Старовойта и его самоубийство. Групповые удары по Украине и пожары в Киеве. Изучение трофейного безэкипажного катера ВСУ... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T13:43
2025-07-13T13:43
топ новостей недели
роман старовойт
безэкипажные катера
удары по украине
аэропорт
авиасообщение
олег зубков
парк львов "тайган"
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Отставка министра транспорта РФ Романа Старовойта и его самоубийство. Групповые удары по Украине и пожары в Киеве. Изучение трофейного безэкипажного катера ВСУ в Центре специального назначения "Барс-Сармат". Перспективы возобновления работы аэропортов в Геленджике и Симферополе. Жуткие ДТП в Крыму с погибшими и пострадавшими. Пресс-конференция пострадавшего от нападения льва владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова после выписки из больницы. Температура воды в Черном море.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Отставка и самоубийство Романа СтаровойтаВ понедельник президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ – министр был отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Позже стало известно, что экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой. Его тело было обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти чиновника.Групповые удары по УкраинеРоссийская армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам на Украине. В частности, в ночь на четверг высокоточные дальнобойные удары нанесены по Киеву. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о массированной атаке на столицу Украины.Устройство трофейного украинского БЭКНа этой неделе специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" начали изучать пытавшийся атаковать Крым трофейный безэкипажный катер ВСУ. Катер сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть – 150 килограммов взрывчатого вещества. Запас хода – около 400 километров. Двигатель слегка доработанн кустарным способом.Работа аэропортов на юге России9 июля пресс-служба Росавиации сообщила о том, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров после более чем двухлетнего перерыва. Возможность безопасного выполнения полетов в подтверждена. Ожидается, что аэропорт будет открыт уже в ближайшее время для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов начнется сразу после выхода соответствующего извещения.Решение об открытии аэропорта в Симферополе пока нет, его будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, исходя из вопросов безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, аэропорт готов возобновить работу немедленно после соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина – на объекте проводятся все необходимые работы по его содержанию.Жуткие ДТП в КрымуПять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в районе села Танковое 10 июля. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на "встречку", где столкнулся с Evolute. Открыта прокурорская проверка.В этот же день на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Легковушка не уступила дорогу микроавтобусу. В результате аварии погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.Пресс-конференция Олега ЗубковаУ владельца крымского парка львов Олега Зубкова в результате нападения хищника повреждены позвонки, трахея, крупные вены и грудные мышцы. Об этом сам Зубков рассказал на пресс-конференции в "Тайгане" во вторник. Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже, поблагодарил медиков и добавил, что идет на поправку. Нападение хищника он назвал спровоцированным своей собственной ошибкой.Температура морской воды на крымском побережьеНизкие температуры морской воды в Крыму определила холодная весна и явление апвеллинга, когда теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин, рассказал на этой неделе доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев. Апвеллинг сделал воду чище, а температура воды уже сейчас достигает комфортных значений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250711/vsu-razbombili-zhiloy-dom-v-aleshkakh--pod-zavalami-desyatki-lyudey-1147885667.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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топ новостей недели, роман старовойт, безэкипажные катера, удары по украине, аэропорт, авиасообщение, олег зубков, парк львов "тайган", чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, температура морской воды в крыму, черное море
Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели

Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ у российских спецслужб – главное за неделю

13:43 13.07.2025
 
© РИА Новости . София Лозгачева / Перейти в фотобанкПортрет экс-министр Романа Старовойта в фойе министерства транспорта в Москве.
Портрет экс-министр Романа Старовойта в фойе министерства транспорта в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . София Лозгачева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Отставка министра транспорта РФ Романа Старовойта и его самоубийство. Групповые удары по Украине и пожары в Киеве. Изучение трофейного безэкипажного катера ВСУ в Центре специального назначения "Барс-Сармат". Перспективы возобновления работы аэропортов в Геленджике и Симферополе. Жуткие ДТП в Крыму с погибшими и пострадавшими. Пресс-конференция пострадавшего от нападения льва владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова после выписки из больницы. Температура воды в Черном море.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.

Отставка и самоубийство Романа Старовойта

В понедельник президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ – министр был отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Позже стало известно, что экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой. Его тело было обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти чиновника.
ВСУ атаковали жилую пятиэтажку в Алешках
11 июля, 20:00
ВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей

Групповые удары по Украине

Российская армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам на Украине. В частности, в ночь на четверг высокоточные дальнобойные удары нанесены по Киеву. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о массированной атаке на столицу Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
7 июля, 12:52
Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров

Устройство трофейного украинского БЭК

На этой неделе специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" начали изучать пытавшийся атаковать Крым трофейный безэкипажный катер ВСУ. Катер сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть – 150 килограммов взрывчатого вещества. Запас хода – около 400 километров. Двигатель слегка доработанн кустарным способом.
Военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ
7 июля, 08:58
"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область

Работа аэропортов на юге России

9 июля пресс-служба Росавиации сообщила о том, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров после более чем двухлетнего перерыва. Возможность безопасного выполнения полетов в подтверждена. Ожидается, что аэропорт будет открыт уже в ближайшее время для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов начнется сразу после выхода соответствующего извещения.
Решение об открытии аэропорта в Симферополе пока нет, его будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, исходя из вопросов безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, аэропорт готов возобновить работу немедленно после соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина – на объекте проводятся все необходимые работы по его содержанию.
Самолет Airbus заходит на посадку над Москвой - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
8 июля, 14:38
Коллапсы в аэропортах РФ: решение станет приоритетом в работе Минтранса

Жуткие ДТП в Крыму

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в районе села Танковое 10 июля. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на "встречку", где столкнулся с Evolute. Открыта прокурорская проверка.
В этот же день на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Легковушка не уступила дорогу микроавтобусу. В результате аварии погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.
ДТП на трассе Таврида. 7 июля 2025 года
7 июля, 11:22Ситуация на дорогах Крыма
В страшном ДТП на трассе "Таврида" один человек погиб и трое пострадали

Пресс-конференция Олега Зубкова

У владельца крымского парка львов Олега Зубкова в результате нападения хищника повреждены позвонки, трахея, крупные вены и грудные мышцы. Об этом сам Зубков рассказал на пресс-конференции в "Тайгане" во вторник. Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже, поблагодарил медиков и добавил, что идет на поправку. Нападение хищника он назвал спровоцированным своей собственной ошибкой.
В Бахчисарайском парке миниатюр животных спасают он жары мороженым
10 июля, 20:51
Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары

Температура морской воды на крымском побережье

Низкие температуры морской воды в Крыму определила холодная весна и явление апвеллинга, когда теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин, рассказал на этой неделе доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев. Апвеллинг сделал воду чище, а температура воды уже сейчас достигает комфортных значений.
Солнце - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
9 июля, 12:57
В Симферополе побит температурный рекорд – ждать ли похолодания
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Топ новостей неделиРоман СтаровойтБезэкипажные катераУдары по УкраинеАэропортАвиасообщениеОлег ЗубковПарк львов "Тайган"ЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"ДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПТемпература морской воды в КрымуЧерное море
 
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Заголовок открываемого материала
13:43Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели
13:12Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам
12:32Площадь пожара под Симферополем выросла почти в три раза
12:22Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot
12:05Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе
11:43Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США
11:08Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности
10:39"Американская мечта" разбилась о Трампа: украинцы бегут из США
10:06В Крыму и Севастополе объявили затяжное штормовое предупреждение
09:38Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц
09:11Крымский мост: увеличиваются очереди и время ожидания проезда
08:52В Феодосии произошла авария на водоочистной станции
08:26В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ
07:52Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды
07:27Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники
07:07Крымский мост: в очереди более тысячи машин – сколько ждать проезда
00:01Где в Крыму в воскресенье прольются дожди
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22:43Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали
22:14Крупный пожар под Симферополем и новые пошлины Трампа – главное
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