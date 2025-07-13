https://crimea.ria.ru/20250713/samoubiystvo-starovoyta-i-trofeynyy-kater-vsu-top-novostey-nedeli-1147877826.html

Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели

Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели

Отставка министра транспорта РФ Романа Старовойта и его самоубийство. Групповые удары по Украине и пожары в Киеве. Изучение трофейного безэкипажного катера ВСУ... РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T13:43

2025-07-13T13:43

2025-07-13T13:43

топ новостей недели

роман старовойт

безэкипажные катера

удары по украине

аэропорт

авиасообщение

олег зубков

парк львов "тайган"

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Отставка министра транспорта РФ Романа Старовойта и его самоубийство. Групповые удары по Украине и пожары в Киеве. Изучение трофейного безэкипажного катера ВСУ в Центре специального назначения "Барс-Сармат". Перспективы возобновления работы аэропортов в Геленджике и Симферополе. Жуткие ДТП в Крыму с погибшими и пострадавшими. Пресс-конференция пострадавшего от нападения льва владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова после выписки из больницы. Температура воды в Черном море.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Отставка и самоубийство Романа СтаровойтаВ понедельник президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ – министр был отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Позже стало известно, что экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой. Его тело было обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти чиновника.Групповые удары по УкраинеРоссийская армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам на Украине. В частности, в ночь на четверг высокоточные дальнобойные удары нанесены по Киеву. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о массированной атаке на столицу Украины.Устройство трофейного украинского БЭКНа этой неделе специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" начали изучать пытавшийся атаковать Крым трофейный безэкипажный катер ВСУ. Катер сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть – 150 килограммов взрывчатого вещества. Запас хода – около 400 километров. Двигатель слегка доработанн кустарным способом.Работа аэропортов на юге России9 июля пресс-служба Росавиации сообщила о том, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров после более чем двухлетнего перерыва. Возможность безопасного выполнения полетов в подтверждена. Ожидается, что аэропорт будет открыт уже в ближайшее время для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов начнется сразу после выхода соответствующего извещения.Решение об открытии аэропорта в Симферополе пока нет, его будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, исходя из вопросов безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, аэропорт готов возобновить работу немедленно после соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина – на объекте проводятся все необходимые работы по его содержанию.Жуткие ДТП в КрымуПять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в районе села Танковое 10 июля. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на "встречку", где столкнулся с Evolute. Открыта прокурорская проверка.В этот же день на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Легковушка не уступила дорогу микроавтобусу. В результате аварии погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.Пресс-конференция Олега ЗубковаУ владельца крымского парка львов Олега Зубкова в результате нападения хищника повреждены позвонки, трахея, крупные вены и грудные мышцы. Об этом сам Зубков рассказал на пресс-конференции в "Тайгане" во вторник. Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже, поблагодарил медиков и добавил, что идет на поправку. Нападение хищника он назвал спровоцированным своей собственной ошибкой.Температура морской воды на крымском побережьеНизкие температуры морской воды в Крыму определила холодная весна и явление апвеллинга, когда теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин, рассказал на этой неделе доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев. Апвеллинг сделал воду чище, а температура воды уже сейчас достигает комфортных значений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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