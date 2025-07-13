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Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе
Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе
Подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T12:05
2025-07-13T12:14
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
группировка войск "восток"
группировка войск "центр"
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, группировка войск "восток", группировка войск "центр", потери всу
Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе

Еще два населенных пункта в Донбассе перешли под контроль российской армии

12:05 13.07.2025 (обновлено: 12:14 13.07.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
"В результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке министерства.
В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.
В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.
В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях.
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Военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ
7 июля, 08:58
"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область
 
Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииГруппировка войск "Восток"Группировка войск "Центр"Потери ВСУ
 
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