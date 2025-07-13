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Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе

Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе

Подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T12:05

2025-07-13T12:05

2025-07-13T12:14

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

группировка войск "восток"

группировка войск "центр"

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.В пятницу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.В среду в Минобороны РФ проинформировали, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, группировка войск "восток", группировка войск "центр", потери всу