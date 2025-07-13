https://crimea.ria.ru/20250713/rossiyskie-boytsy-unichtozhili-dve-puskovye-ustanovki-patriot-1147913799.html

Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot

Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot

Минобороны России сообщило об уничтожении двух пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине. РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T12:22

2025-07-13T12:22

2025-07-13T12:29

министерство обороны рф

новости сво

patriot (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы россии

поставки западного оружия украине

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Минобороны России сообщило об уничтожении двух пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине.И сообщили, что за сутки средствами противовоздушной обороны РФ сбиты девять управляемых авиационных бомб и 215 беспилотников самолетного типа.В Минобороны РФ также добавили, что ВС РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 136 районах.В ДНР под контроль российской армии перешли населенные пункты Николаевка и Карла Маркса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250710/rossiyskie-voennye-nanesli-gruppovoy-udar-po-kievu-1147848066.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, patriot (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу