https://crimea.ria.ru/20250713/rossiyskie-boytsy-unichtozhili-dve-puskovye-ustanovki-patriot-1147913799.html
Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot
Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot
Минобороны России сообщило об уничтожении двух пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T12:22
2025-07-13T12:22
2025-07-13T12:29
министерство обороны рф
новости сво
patriot (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы россии
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Минобороны России сообщило об уничтожении двух пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине.И сообщили, что за сутки средствами противовоздушной обороны РФ сбиты девять управляемых авиационных бомб и 215 беспилотников самолетного типа.В Минобороны РФ также добавили, что ВС РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 136 районах.В ДНР под контроль российской армии перешли населенные пункты Николаевка и Карла Маркса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, patriot (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot
Российские бойцы уничтожили две пусковые установки и РЛС ракетного комплекса Patriot
12:22 13.07.2025 (обновлено: 12:29 13.07.2025)