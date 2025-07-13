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Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности
Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности
Посетивший КНДР с рабочим визитом Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T11:08
2025-07-13T11:08
переговоры
сергей лавров
ким чен ын
россия
кндр (северная корея)
сотрудничество
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Посетивший КНДР с рабочим визитом Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Внешнеполитическое ведомство РФ проинформировало о подробностях переговоров.Российская сторона выразила искреннюю признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции РФ, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области, отметили в МИД России.Также при обсуждении двусторонней повестки особое внимание было уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, проинформировали в МИД РФ.Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в регионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Россия и КНДР сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем, подчеркнули в российском МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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переговоры, сергей лавров, ким чен ын, россия, кндр (северная корея), сотрудничество, политика, новости
Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности

Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном – подробный разговор по тематике двусторонних отношений

11:08 13.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Посетивший КНДР с рабочим визитом Министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Внешнеполитическое ведомство РФ проинформировало о подробностях переговоров.

"Состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам. Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере", – сказано в сообщении МИД РФ.

Российская сторона выразила искреннюю признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции РФ, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области, отметили в МИД России.
Также при обсуждении двусторонней повестки особое внимание было уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, проинформировали в МИД РФ.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в регионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Россия и КНДР сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем, подчеркнули в российском МИД.
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