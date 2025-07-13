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Очереди перед Крымским мостом и 118 га пожара под Симферополем – главное - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Очереди перед Крымским мостом и 118 га пожара под Симферополем – главное
Очереди перед Крымским мостом и 118 га пожара под Симферополем – главное - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Очереди перед Крымским мостом и 118 га пожара под Симферополем – главное
Под Симферополем локализовали пожар на площади свыше 118 гектаров. Длинные очереди в жару на Крымском мосту. Переговоры министра иностранных дел России Сергея... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T21:31
2025-07-13T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Под Симферополем локализовали пожар на площади свыше 118 гектаров. Длинные очереди в жару на Крымском мосту. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и Министром иностранных дел Китая Ван И. Затяжное штормовое предупреждение в Крыму и Севастополе. Авария на водоочистной станции в Феодосии.О главных событиях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар под Симферополем локализован – площадь выросла почти в три разаПриродный пожар в Симферопольском районе Крыма локализовали на 118 гектарах. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму и Севастополю.На месте возгорания работают сотни пожарных и десятки единиц техники. Спасатели проливают валежник, сгоревшие пни и хвойную подстилку.На подъездах к Крымскому мосту раздают водуВ условиях высокой температуры воздуха и длительного ожидания на подъездах к Крымскому мосту для водителей и пассажиров организована бесплатная раздача питьевой воды.В течение дня на трассе работают две точки, где всем желающим раздают бутилированную воду. Обеспечением занимаются волонтеры.По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на Крымском мосту, с ночи воскресенья перед досмотровыми пунктами мостового перехода через Керченский пролив начал скапливаться автотранспорт со стороны Кубани, при этом на выезде с полуострова очередей не было.В семь утра начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон транспортного перехода перевалило за тысячу. К девяти утра у досмотровых пунктов собрались уже почти 1400 автомобилей. Днем количество машин увеличилось до 1500.Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном и Ван ИВ МИД России рассказали подробности переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и Министром иностранных дел Китая Ван И.В переговорах Лаврова и Ким Чен Ына российская сторона выразила искреннюю признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции РФ, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области. Также при обсуждении двусторонней повестки Лавров и Ким Чен Ын уделили особое внимание сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.В переговорах Лаврова с Ван И стороны выразили удовлетворение устойчивой позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Министры подробно обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению практического сотрудничества.Затяжное штормовое в Крыму и СевастополеШтормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13, 14, 15 и 16 июля в западных, южных, центральных, восточных районах Крым и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.В Феодосии произошла авария на водоочистной станцииИз-за аварии на водоочистной станции в Феодосии возникли перебои с водоснабжением. Об этом сообщает региональный филиал "Воды Крыма". Силами филиала в течение дня был организован подвоз воды.По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка в связи с аварией – в ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Очереди перед Крымским мостом и 118 га пожара под Симферополем – главное

Очереди перед Крымским мостом в жару и 118 гектаров пожара под Симферополем – главное

21:31 13.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Под Симферополем локализовали пожар на площади свыше 118 гектаров. Длинные очереди в жару на Крымском мосту. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и Министром иностранных дел Китая Ван И. Затяжное штормовое предупреждение в Крыму и Севастополе. Авария на водоочистной станции в Феодосии.
О главных событиях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар под Симферополем локализован – площадь выросла почти в три раза

Природный пожар в Симферопольском районе Крыма локализовали на 118 гектарах. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму и Севастополю.
На месте возгорания работают сотни пожарных и десятки единиц техники. Спасатели проливают валежник, сгоревшие пни и хвойную подстилку.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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На подъездах к Крымскому мосту раздают воду

В условиях высокой температуры воздуха и длительного ожидания на подъездах к Крымскому мосту для водителей и пассажиров организована бесплатная раздача питьевой воды.
В течение дня на трассе работают две точки, где всем желающим раздают бутилированную воду. Обеспечением занимаются волонтеры.
По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на Крымском мосту, с ночи воскресенья перед досмотровыми пунктами мостового перехода через Керченский пролив начал скапливаться автотранспорт со стороны Кубани, при этом на выезде с полуострова очередей не было.
В семь утра начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон транспортного перехода перевалило за тысячу. К девяти утра у досмотровых пунктов собрались уже почти 1400 автомобилей. Днем количество машин увеличилось до 1500.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
10:39
"Американская мечта" разбилась об Трампа: украинцы бегут из США

Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном и Ван И

В МИД России рассказали подробности переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и Министром иностранных дел Китая Ван И.
В переговорах Лаврова и Ким Чен Ына российская сторона выразила искреннюю признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции РФ, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области. Также при обсуждении двусторонней повестки Лавров и Ким Чен Ын уделили особое внимание сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
В переговорах Лаврова с Ван И стороны выразили удовлетворение устойчивой позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Министры подробно обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению практического сотрудничества.
Американский флаг
11:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США

Затяжное штормовое в Крыму и Севастополе

Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13, 14, 15 и 16 июля в западных, южных, центральных, восточных районах Крым и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
17:40
Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе

В Феодосии произошла авария на водоочистной станции

Из-за аварии на водоочистной станции в Феодосии возникли перебои с водоснабжением. Об этом сообщает региональный филиал "Воды Крыма". Силами филиала в течение дня был организован подвоз воды.
По поручению прокуратуры Республики Крым организована проверка в связи с аварией – в ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Сотрудники КРЫМ-СПАС оказали помощь женщине, которую уносило в море на сапборде в Ленинском районе
19:10
В Крыму женщину на сапборде унесло в море на три километра
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Заголовок открываемого материала
21:31Очереди перед Крымским мостом и 118 га пожара под Симферополем – главное
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20:10Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
19:45Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю
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17:20Крымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают воду
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