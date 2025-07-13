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Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250713/neozhidannyy-profitsit--kak-tramp-rovnyaet-ekonomiku-ssha-1147905732.html
Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США
Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США
Президент США Дональд Трамп решил "выровнять" американскую экономику, обложив другие страны новыми таможенными пошлинами. И, по данным американских властей, в... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T11:43
2025-07-13T11:43
сша
эксклюзивы риа новости крым
дональд трамп
михаил беляев
мнения
экономика
пошлина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Президент США Дональд Трамп решил "выровнять" американскую экономику, обложив другие страны новыми таможенными пошлинами. И, по данным американских властей, в июне был зафиксирован неожиданный профицит бюджета США в размере 27 миллиардов долларов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал экономист Михаил Беляев.Какую задачу решает экономика США"Трамп крупный и прагматичный игрок. Он четко понимает, как работает механизм экономики. Все решения он принимает исключительно в пользу своей страны. Он четко понимает, что главная задача их экономики – остановить наращивание госдолга, который "накрутили" при Байдене", – рассказал эксперт.Беляев подчеркнул, что Трамп с начала президентского срока принял весьма жесткие и непопулярные на тот момент меры. Он решил исправить перекос в торговле и это уже стало приносить определенные прибыли в американский бюджет – и вот он уже получил профицит. Это не наращивание долга, а значит небольшая победа для экономики США.Сейчас рост американской экономики идет почти под 3%, сказал Беляев и отметил, что Трампу этого мало. Поэтому он продолжит делать все, чтобы наращивать темпы и стремиться выйти на ту отметку, когда государственный долг страны перестанет "уходить в минус", предположил экономист.При этом он отметил, что такие механизмы "выравнивания" могли бы работать еще и при предыдущем президенте США Джозефе Байдене.Почему ЕС и Мексика12 июля глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social сообщение: "Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30% с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин", – цитируют американского президента РИА Новости.С Евросоюзом у США большое отрицательное сальдо – около 30%, пояснил Михаил Беляев. И это при том, что между США и ЕС очень тесный торговый обмен. Поэтому, чтобы выровнять этот баланс, американцы вводят торговые пошлины.Как это прочувствует РоссияПо словом эксперта, экономики РФ и США находятся на "дальних орбитах" друг от друга. Поэтому как бы ни менялась американская экономика, россияне это прочувствуют одни из последних.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США с 1 августа вводят пошлины для Молдавии и еще пяти стран"Я жестче с Россией, чем с Ираном": Трамп сделал заявлениеКакую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
сша, дональд трамп, михаил беляев, мнения, экономика, пошлина
Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США

Как неожиданный профицит в американской экономике отразится на России – мнение

11:43 13.07.2025
 
© AP Photo/ Matt RourkeАмериканский флаг
Американский флаг
© AP Photo/ Matt Rourke
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Президент США Дональд Трамп решил "выровнять" американскую экономику, обложив другие страны новыми таможенными пошлинами. И, по данным американских властей, в июне был зафиксирован неожиданный профицит бюджета США в размере 27 миллиардов долларов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал экономист Михаил Беляев.

Какую задачу решает экономика США

"Трамп крупный и прагматичный игрок. Он четко понимает, как работает механизм экономики. Все решения он принимает исключительно в пользу своей страны. Он четко понимает, что главная задача их экономики – остановить наращивание госдолга, который "накрутили" при Байдене", – рассказал эксперт.
Беляев подчеркнул, что Трамп с начала президентского срока принял весьма жесткие и непопулярные на тот момент меры. Он решил исправить перекос в торговле и это уже стало приносить определенные прибыли в американский бюджет – и вот он уже получил профицит. Это не наращивание долга, а значит небольшая победа для экономики США.
Сейчас рост американской экономики идет почти под 3%, сказал Беляев и отметил, что Трампу этого мало. Поэтому он продолжит делать все, чтобы наращивать темпы и стремиться выйти на ту отметку, когда государственный долг страны перестанет "уходить в минус", предположил экономист.
При этом он отметил, что такие механизмы "выравнивания" могли бы работать еще и при предыдущем президенте США Джозефе Байдене.

"Они "прогуляли" страну. За четыре года Байдена страна подошла к критичной черте. Трамп понял, что еще шаг по той же дороге – и страна "накроется медным тазом", – уверен эксперт.

Почему ЕС и Мексика

12 июля глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social сообщение: "Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30% с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин", – цитируют американского президента РИА Новости.
С Евросоюзом у США большое отрицательное сальдо – около 30%, пояснил Михаил Беляев. И это при том, что между США и ЕС очень тесный торговый обмен. Поэтому, чтобы выровнять этот баланс, американцы вводят торговые пошлины.

"Президент США обращает внимания на те цифры, которые вызывают наибольшую проблему у него. Сейчас это ЕС и Мексика. Причем, отметим, что Мексика – это фактически экономический придаток Соединенных Штатов", – подчеркнул эксперт.

Как это прочувствует Россия

По словом эксперта, экономики РФ и США находятся на "дальних орбитах" друг от друга. Поэтому как бы ни менялась американская экономика, россияне это прочувствуют одни из последних.

"Мы бы ощутили подвижки, если бы у нас с Америкой был серьезный товарооборот. Такового между нашими странами никогда почти не было", – подытожил экономист.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымСШАДональд ТрампМихаил БеляевМненияЭкономикаПошлина
 
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