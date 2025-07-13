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Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 году
Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 году
В 2025 году резиденты РФ традиционно могут рассчитывать на налоговый вычет. Мера работает для тех, кто получает официальный доход и уплачивает подоходный налог. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T21:05
2025-07-13T20:05
федеральная налоговая служба (фнс)
налоговый вычет
совет эксперта
общество
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В 2025 году резиденты РФ традиционно могут рассчитывать на налоговый вычет. Мера работает для тех, кто получает официальный доход и уплачивает подоходный налог. Имущественные, социальные и даже инвестиционные – какие еще бывают налоговые вычеты, в каких случаях дают эту налоговую льготу, и как ею воспользоваться – в материале РИА Новости Крым.Как это работаетНалоговый вычет позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), ранее уплаченного в бюджет, в связи с определенными видами расходов. НДФЛ уплачивается с общего официального дохода. Это может быть зарплата, прибыль от инвестиций, доход от аренды, продажи недвижимости и так далее. Вернуть можно 13% или 15% – это если доход за год превышает 5 млн рублей. Право на налоговый вычет можно заявить в течение всего года.Кто имеет правоПолучить налоговый вычет может налоговый резидент РФ – это не только граждане России, но даже иностранцы, проживающие в стране более 183 дней в году и перечисляющие подоходный налог с официального дохода.Если у вас нет официальной зарплаты или другого источника дохода, который облагается подоходным налогом, налоговый вычет вам не дадут.Имущественный вычетПо данным ФНС, самый популярный вид налогового вычета – имущественный – связанный с затратами налогоплательщика на приобретение жилья или участка под строительство жилого дома.Россияне могут рассчитывать сразу на два вида имущественных налоговых вычетов – от суммы, потраченной на дом или квартиру, а также за проценты по ипотеке. Максимально государство вернет 260 тысяч в первом случае и еще 390 – во втором, в общей сумме – до 650 тысяч рублей. С ипотекой есть нюанс: возвращать будут постепенно – каждый год только ту сумму процентов, которая уже уплачена банку.Полный перечень операций с недвижимостью, по которым можно получить имущественный вычет, указан в статье 220 Налогового кодекса РФ. Воспользоваться таким правом можно единожды за всю жизнь.Социальный вычетВозмещение части расходов на лечение, обучение, спорт и фитнес, благотворительность, накопительную часть пенсии, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни – все это Социальные налоговые вычеты.Лечение - полный список медицинских услуг, за которые положен налоговый вычет, перечислен в постановлении правительства РФ от 08.04.2020 № 458. В частности, в него включены покупка лекарств по рецепту, дорогостоящие медуслуги, расходы на полис ДМС. Максимальная сумма – до 150 тысяч рублей. Получить можно за себя, ребенка, родителя, супруга/супругу.Обучение – полагается за учебу в вузе, детском саду, школе, в том числе частных. Сумма – до 150 тысяч рублей. Получить можно за себя, ребенка до 18 лет или до 24 лет, если обучение продолжается, брата или сестру. Не положен, если образование оплачивали материнским капиталом.Фитнес и спорт – получить можно на себя и своих несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они продолжают очное обучение) за спортивно-оздоровительные услуги в организациях, основной вид деятельности которых связан с физкультурой и спортом. Сумма - в размере фактически произведенных расходов, если они не превысили 150 тысяч рублей. То есть максимально можно получить 19,5 тысяч рублей.Начиная с этого года, россияне могут вернуть часть потраченных средств не только за абонементы в фитнес-клубы и секции, но и за успешную сдачу нормативов "Готов к труду и обороне" (ГТО). Но при этом обязательно нужно пройти диспансеризацию.Пенсионный и страховой вычеты – за уплату взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни на срок не менее пяти лет. Сумма, как и в случае в вычетом за спорт – в размере фактических расходов, если они не превысили 150 тысяч рублей, то есть – до 19,5 тысяч рублей.Благотворительность – за расходы в сумме бескорыстных пожертвований благотворительным, некоторым некоммерческим и религиозным организациям. Сумма – не более 25% полученного за год дохода.Инвестиционные и профессиональные вычетыЕще один вид вычета – инвестиционный. В этом случае деньги возвращают, например, за покупку ценных бумаг. Условия следующие: бумаги должны находиться в собственности не меньше трех лет, получить максимально можно сумму, равную количеству лет нахождения ценных бумаг в собственности, помноженному на 3 млн рублей. Весь перечень условий, при которых граждане имеют право на инвестиционный налоговый вычет есть на сайте ФНС.Профессиональные налоговые вычеты могут получить индивидуальные предприниматели, которые платят НДФЛ по ставке 13%, нотариусы, адвокаты, граждане, которые занимаются частной практикой (например, личные охранники, детективы и другие), физлица, работающие по договорам ГПХ, авторы, которые получают вознаграждение. Размеры вычетов – это суммы документально подтвержденных расходов. Максимально – до 150 тысяч рублей.Как вернуть деньгиПроще всего заявить право на вычет, направив декларацию в электронном виде через сервис "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России. Потребуется вложить скан-копии подтверждающих документов и указать, на какие банковские реквизиты следует вернуть налог.По общим правилам получить налоговый вычет можно еще двумя способами:Подробнее о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы.Жители России в большинстве своем не знают, что им доступна возможность получить налоговый вычет за спортивные занятия или за успешную сдачу нормативов ГТО, еще меньший процент людей пользуются этой возможностью, сообщала ранее руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России упростят оформление налогового вычета по двум категориямДорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июлеКаким будет размер МРОТ в 2026 году
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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федеральная налоговая служба (фнс), налоговый вычет, совет эксперта, общество, деньги
Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 году

Как получить налоговый вычет в 2025 году и кто имеет на это право – советы эксперта

21:05 13.07.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В 2025 году резиденты РФ традиционно могут рассчитывать на налоговый вычет. Мера работает для тех, кто получает официальный доход и уплачивает подоходный налог. Имущественные, социальные и даже инвестиционные – какие еще бывают налоговые вычеты, в каких случаях дают эту налоговую льготу, и как ею воспользоваться – в материале РИА Новости Крым.

Как это работает

Налоговый вычет позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), ранее уплаченного в бюджет, в связи с определенными видами расходов. НДФЛ уплачивается с общего официального дохода. Это может быть зарплата, прибыль от инвестиций, доход от аренды, продажи недвижимости и так далее. Вернуть можно 13% или 15% – это если доход за год превышает 5 млн рублей. Право на налоговый вычет можно заявить в течение всего года.

Кто имеет право

Получить налоговый вычет может налоговый резидент РФ – это не только граждане России, но даже иностранцы, проживающие в стране более 183 дней в году и перечисляющие подоходный налог с официального дохода.
Если у вас нет официальной зарплаты или другого источника дохода, который облагается подоходным налогом, налоговый вычет вам не дадут.

Имущественный вычет

По данным ФНС, самый популярный вид налогового вычета – имущественный – связанный с затратами налогоплательщика на приобретение жилья или участка под строительство жилого дома.
Россияне могут рассчитывать сразу на два вида имущественных налоговых вычетов – от суммы, потраченной на дом или квартиру, а также за проценты по ипотеке. Максимально государство вернет 260 тысяч в первом случае и еще 390 – во втором, в общей сумме – до 650 тысяч рублей. С ипотекой есть нюанс: возвращать будут постепенно – каждый год только ту сумму процентов, которая уже уплачена банку.
Полный перечень операций с недвижимостью, по которым можно получить имущественный вычет, указан в статье 220 Налогового кодекса РФ. Воспользоваться таким правом можно единожды за всю жизнь.

Социальный вычет

Возмещение части расходов на лечение, обучение, спорт и фитнес, благотворительность, накопительную часть пенсии, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни – все это Социальные налоговые вычеты.
Лечение - полный список медицинских услуг, за которые положен налоговый вычет, перечислен в постановлении правительства РФ от 08.04.2020 № 458. В частности, в него включены покупка лекарств по рецепту, дорогостоящие медуслуги, расходы на полис ДМС. Максимальная сумма – до 150 тысяч рублей. Получить можно за себя, ребенка, родителя, супруга/супругу.
Обучение – полагается за учебу в вузе, детском саду, школе, в том числе частных. Сумма – до 150 тысяч рублей. Получить можно за себя, ребенка до 18 лет или до 24 лет, если обучение продолжается, брата или сестру. Не положен, если образование оплачивали материнским капиталом.
Фитнес и спорт – получить можно на себя и своих несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они продолжают очное обучение) за спортивно-оздоровительные услуги в организациях, основной вид деятельности которых связан с физкультурой и спортом. Сумма - в размере фактически произведенных расходов, если они не превысили 150 тысяч рублей. То есть максимально можно получить 19,5 тысяч рублей.
Начиная с этого года, россияне могут вернуть часть потраченных средств не только за абонементы в фитнес-клубы и секции, но и за успешную сдачу нормативов "Готов к труду и обороне" (ГТО). Но при этом обязательно нужно пройти диспансеризацию.
Пенсионный и страховой вычеты – за уплату взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни на срок не менее пяти лет. Сумма, как и в случае в вычетом за спорт – в размере фактических расходов, если они не превысили 150 тысяч рублей, то есть – до 19,5 тысяч рублей.
Благотворительность – за расходы в сумме бескорыстных пожертвований благотворительным, некоторым некоммерческим и религиозным организациям. Сумма – не более 25% полученного за год дохода.

Инвестиционные и профессиональные вычеты

Еще один вид вычета – инвестиционный. В этом случае деньги возвращают, например, за покупку ценных бумаг. Условия следующие: бумаги должны находиться в собственности не меньше трех лет, получить максимально можно сумму, равную количеству лет нахождения ценных бумаг в собственности, помноженному на 3 млн рублей. Весь перечень условий, при которых граждане имеют право на инвестиционный налоговый вычет есть на сайте ФНС.
Профессиональные налоговые вычеты могут получить индивидуальные предприниматели, которые платят НДФЛ по ставке 13%, нотариусы, адвокаты, граждане, которые занимаются частной практикой (например, личные охранники, детективы и другие), физлица, работающие по договорам ГПХ, авторы, которые получают вознаграждение. Размеры вычетов – это суммы документально подтвержденных расходов. Максимально – до 150 тысяч рублей.

Как вернуть деньги

Проще всего заявить право на вычет, направив декларацию в электронном виде через сервис "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России. Потребуется вложить скан-копии подтверждающих документов и указать, на какие банковские реквизиты следует вернуть налог.
По общим правилам получить налоговый вычет можно еще двумя способами:
  • по окончании года, в котором возникло право на вычет, представить в налоговый орган по месту жительства декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с приложением документов, подтверждающих расходы.
  • до окончания года, в котором возникло право на вычет, обратиться к работодателю с соответствующим письменным заявлением при условии представления налоговым органом работодателю подтверждения права на получение вычета. В таком случае налоговый вычет предоставляется в форме не удержания НДФЛ при выплате зарплаты.
Подробнее о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы.
Жители России в большинстве своем не знают, что им доступна возможность получить налоговый вычет за спортивные занятия или за успешную сдачу нормативов ГТО, еще меньший процент людей пользуются этой возможностью, сообщала ранее руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
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