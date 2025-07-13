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Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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https://crimea.ria.ru/20250713/makushka-leta-pogodnyy-prognoz-fobos-dlya-kryma-na-nedelyu-1147879797.html
Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю
Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю
Погода в Крыму на неделе будет жаркой, с превышением климатической нормы и минимальной вероятностью небольших осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T19:45
2025-07-13T19:05
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
прогноз
жара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Погода в Крыму на неделе будет жаркой, с превышением климатической нормы и минимальной вероятностью небольших осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, по ночам температура воздуха в Крыму будет колебаться от +17 до +22 градусов, местами на побережье 20…25 градусов тепла. Днем в основном столбики термометров будут держаться на отметках от +30 до +33, местами – до +38 градусов."Ветры в основном северных направлений. Никаких штормов не ожидается. Если где-то и брызнет дождь, то он будет носить символический летний характер, не остудит разогретую атмосферу и не принесет необходимого количества влаги, которая в летний период в Крыму не бывает лишней", – подытожил эксперт.Во вторник в Симферополе был перекрыт температурный рекорд – в столице Крыма столбик термометра поднялся до +38 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника крымского Гидрометцентра, главный синоптик Вероника Шенгелай. Специалист уточнила, что в селе Клепинино Красногвардейского района также наблюдалось 38 градусов тепла. Это считается аномальной температурой для степных северных районов Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июлеКогда в Крым может прийти засуха – мнениеКогда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
https://crimea.ria.ru/20250607/pochemu-rastet-temperatura-na-zemle--gidromettsentr-nazval-glavnuyu-prichinu-1147015446.html
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, прогноз, жара
Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю

Погода в Крыму на неделе будет жарче положенной нормы – ФОБОС

19:45 13.07.2025
 
© РИА Новости КрымСолнце над морем
Солнце над морем - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Погода в Крыму на неделе будет жаркой, с превышением климатической нормы и минимальной вероятностью небольших осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"На следующей неделе температурный режим продолжит превышать нормальные климатические показатели. Мы входим в период макушки лета, которая приходится на вторую половину июля – начало августа. Атмосфера будет находиться в стабильном состоянии", – сказал Тишковец.
По его словам, по ночам температура воздуха в Крыму будет колебаться от +17 до +22 градусов, местами на побережье 20…25 градусов тепла. Днем в основном столбики термометров будут держаться на отметках от +30 до +33, местами – до +38 градусов.
"Ветры в основном северных направлений. Никаких штормов не ожидается. Если где-то и брызнет дождь, то он будет носить символический летний характер, не остудит разогретую атмосферу и не принесет необходимого количества влаги, которая в летний период в Крыму не бывает лишней", – подытожил эксперт.
Во вторник в Симферополе был перекрыт температурный рекорд – в столице Крыма столбик термометра поднялся до +38 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника крымского Гидрометцентра, главный синоптик Вероника Шенгелай. Специалист уточнила, что в селе Клепинино Красногвардейского района также наблюдалось 38 градусов тепла. Это считается аномальной температурой для степных северных районов Крыма.
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