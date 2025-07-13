https://crimea.ria.ru/20250713/krymskiy-most-iz-za-dlitelnogo-ozhidaniya-i-zhary-volontery-razdayut-vodu-1147922312.html
Крымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают воду
Крымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают воду - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Крымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают воду
В условиях высокой температуры воздуха и длительного ожидания на подъездах к Крымскому мосту для водителей и пассажиров организована бесплатная раздача питьевой РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T17:20
2025-07-13T17:20
2025-07-13T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля - РИА Новости Крым. В условиях высокой температуры воздуха и длительного ожидания на подъездах к Крымскому мосту для водителей и пассажиров организована бесплатная раздача питьевой воды, сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на администрацию Темрюкского района Краснодарского края.Власти уточняют, что в течение дня на трассе работают две точки, где всем желающим раздают бутилированную воду. Обеспечением занимаются волонтеры.По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья перед досмотровыми пунктами мостового перехода через Керченский пролив начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края, при этом на выезде с полуострова очередей не было.В семь утра начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон транспортного перехода перевалило за тысячу. К девяти утра у досмотровых пунктов собрались уже почти 1400 автомобилей. Днем количество машин увеличилось до 1500.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связиЭкономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают воду
Крымский мост – из-за длительного ожидания и жары волонтеры организовали раздачу воды
17:20 13.07.2025 (обновлено: 17:40 13.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля - РИА Новости Крым. В условиях высокой температуры воздуха и длительного ожидания на подъездах к Крымскому мосту для водителей и пассажиров организована бесплатная раздача питьевой воды, сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на администрацию Темрюкского района Краснодарского края.
Власти уточняют, что в течение дня на трассе работают две точки, где всем желающим раздают бутилированную воду. Обеспечением занимаются волонтеры.
"Точки выдачи воды находятся у поворота на поселок Волна и в двух километрах от него в сторону Крымского моста", – сказано в сообщении.
По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, с ночи воскресенья перед досмотровыми пунктами мостового перехода через Керченский пролив начал скапливаться автотранспорт со стороны Краснодарского края, при этом на выезде с полуострова очередей не было.
В семь утра
начала расти очередь и на выезд из Крыма – количество машин с обеих сторон транспортного перехода перевалило за тысячу. К девяти утра
у досмотровых пунктов собрались уже почти 1400 автомобилей. Днем количество машин увеличилось до 1500
.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности
, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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