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Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники
Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 36 украинских беспилотника над четырьмя регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T07:27
2025-07-13T07:34
министерство обороны рф
новости
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вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 36 украинских беспилотника над четырьмя регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.Накануне ночью над Россией были ликвидированы 33 дрона ВСУ.Днем ранее украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных беспилотников в течение ночи. Из них 53 дрона ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 беспилотников – над территориями Орловской области и Московского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, белгородская область, воронежская область, липецкая область, нижегородская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники

Украинские беспилотники атаковали ночью четыре региона России

07:27 13.07.2025 (обновлено: 07:34 13.07.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 36 украинских беспилотника над четырьмя регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 БПЛА – над территорией Белгородской области, 4 БПЛА – над территорией Воронежской области, 3 БПЛА – над территорией Липецкой области, 3 БПЛА – над территорией Нижегородской области", – сказано в сообщении.
Накануне ночью над Россией были ликвидированы 33 дрона ВСУ.
Днем ранее украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных беспилотников в течение ночи. Из них 53 дрона ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 беспилотников – над территориями Орловской области и Московского региона.
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Илья Ковалев
11 июля, 11:05
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