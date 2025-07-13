https://crimea.ria.ru/20250713/chetyre-regiona-rossii-atakovali-nochyu-ukrainskie-bespilotniki-1147910248.html

Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники

Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 36 украинских беспилотника над четырьмя регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T07:27

2025-07-13T07:27

2025-07-13T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 36 украинских беспилотника над четырьмя регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.Накануне ночью над Россией были ликвидированы 33 дрона ВСУ.Днем ранее украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных беспилотников в течение ночи. Из них 53 дрона ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 беспилотников – над территориями Орловской области и Московского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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воронежская область

липецкая область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, белгородская область, воронежская область, липецкая область, нижегородская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво