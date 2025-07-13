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Беспилотник сбили над Черным морем
Беспилотник сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Беспилотник сбили над Черным морем
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника беспилотника – один из них над Черным морем, сообщили вечером в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T18:22
2025-07-13T18:22
2025-07-13T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника беспилотника – один из них над Черным морем, сообщили вечером в воскресенье в Минобороны РФ.В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Накануне ночью над Россией были ликвидированы 33 дрона ВСУ.Днем в субботу беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Беспилотник сбили над Черным морем
Над Черным морем сбили беспилотник
18:22 13.07.2025 (обновлено: 18:31 13.07.2025)