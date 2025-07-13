https://crimea.ria.ru/20250713/bespilotnik-sbili-nad-chernym-morem-1147923341.html

Беспилотник сбили над Черным морем

Беспилотник сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Беспилотник сбили над Черным морем

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника беспилотника – один из них над Черным морем, сообщили вечером в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T18:22

2025-07-13T18:22

2025-07-13T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника беспилотника – один из них над Черным морем, сообщили вечером в воскресенье в Минобороны РФ.В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Накануне ночью над Россией были ликвидированы 33 дрона ВСУ.Днем в субботу беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия. В результате вспыхнул пожар на крыше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250713/k-chemu-privedut-udary-armii-rossii-po-ttsk-na-ukraine--mnenie-1147850941.html

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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