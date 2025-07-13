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"Американская мечта" разбилась о Трампа: украинцы бегут из США - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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"Американская мечта" разбилась о Трампа: украинцы бегут из США
"Американская мечта" разбилась о Трампа: украинцы бегут из США - РИА Новости Крым, 13.07.2025
"Американская мечта" разбилась о Трампа: украинцы бегут из США
Часть украинцев, прибывших в Америку после начала конфликта на Украине, начали покидать страну и возвращаться в Европу из-за антимиграционного курса президента... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T10:39
2025-07-13T10:39
дональд трамп
сша
новости
миграционная политика
украина
европа
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Часть украинцев, прибывших в Америку после начала конфликта на Украине, начали покидать страну и возвращаться в Европу из-за антимиграционного курса президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Monde.В день инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп, вступив в должность президента США, пообещал немедленно прекратить проникновение нелегальных мигрантов и начать массовую депортацию. Также был введен режим чрезвычайной ситуации на общенациональной уровне из-за положения на южной границе страны. Позже, 16 июня, американский лидер на фоне беспорядков в штатах поручил ужесточить меры выдворения нелегальных мигрантов из крупных городов Америки для "осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации".По информации Le Monde, многие украинцы разочарованы позицией Трампа, в том числе из-за его непоследовательной поддержки киевских властей и жестких миграционных шагов, направленных на тех, кто прибыл в США после начала СВО."Американская мечта дается этим семьям с трудом", – пишет газета.Ситуацию прокомментировала основательница организации Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник, проходившая военную службу в армии США. По ее словам, многие украинские женщины с тревогой воспринимают возможное возвращение на родину, опасаясь мобилизации.В апреле замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, охватывающей всех граждан, включая женщин.Уличная мобилизацияС осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая депортация: Трамп поручил ужесточить борьбу с мигрантамиАмериканцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцевЖенщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации
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РИА Новости Крым
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96
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дональд трамп, сша, новости, миграционная политика, украина, европа, мобилизация на украине
"Американская мечта" разбилась о Трампа: украинцы бегут из США

Украинцы уезжают из США из-за ужесточения миграционной политики Трампа – СМИ

10:39 13.07.2025
 
© РИА НовостиФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Часть украинцев, прибывших в Америку после начала конфликта на Украине, начали покидать страну и возвращаться в Европу из-за антимиграционного курса президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Monde.
В день инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп, вступив в должность президента США, пообещал немедленно прекратить проникновение нелегальных мигрантов и начать массовую депортацию. Также был введен режим чрезвычайной ситуации на общенациональной уровне из-за положения на южной границе страны. Позже, 16 июня, американский лидер на фоне беспорядков в штатах поручил ужесточить меры выдворения нелегальных мигрантов из крупных городов Америки для "осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации".
"В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу", – говорится в публикации.
По информации Le Monde, многие украинцы разочарованы позицией Трампа, в том числе из-за его непоследовательной поддержки киевских властей и жестких миграционных шагов, направленных на тех, кто прибыл в США после начала СВО.
"Американская мечта дается этим семьям с трудом", – пишет газета.
Ситуацию прокомментировала основательница организации Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник, проходившая военную службу в армии США. По ее словам, многие украинские женщины с тревогой воспринимают возможное возвращение на родину, опасаясь мобилизации.

"Ее брат уже воюет на Украине, пока его сестра, которая лишилась права на проживание, сейчас борется со своим статусом в Соединенных Штатах, (чтобы не отправиться на фронт в рядах ВСУ – ред.)", – отмечается в статье.

В апреле замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, охватывающей всех граждан, включая женщин.

Уличная мобилизация

С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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Дональд ТрампСШАНовостиМиграционная политикаУкраинаЕвропаМобилизация на Украине
 
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