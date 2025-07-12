https://crimea.ria.ru/20250712/zhurnalist-ria-novosti-krym-provela-master-klassy-dlya-orlyat-rossii-1147902958.html

Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России

Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России

Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T19:02

2025-07-12T19:02

2025-07-12T19:02

евпатория

крым

дети

движение первых

общество

сми

журналистика

риа новости крым

новости крыма

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи прошли на смене Всероссийского детского центра "Алые паруса" в Евпатории в рамках тематической адаптированной дополнительной общеразвивающей программы "Содружество Орлят России".Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Челябинская область, Пензенская, Псковская – участниками программы стали команды школьников со всей страны, прошедшие конкурсный отбор в своих регионах.В эти дни на экваторе лета ребята под руководством кураторов подводят итоги своего участия в программе "Орлята России" перед тем, как их торжественно посвятят в Первые.Для выпускников младшей школы с ограниченными возможностями здоровья трек "Движения Первых" включил мастер-классы по оказанию первой помощи, правилам безопасного поведения на дорогах, а также знакомство со Всероссийским проектом "Медиапритяжение" – вместе с практикующим журналистом ребята поучились создавать новости, которые должны заинтересовывать и радовать.Встречи под названием "Лаборатория добрых новостей" включили в себя немного полезной теории и много общения, во время которого дети делились своими историями и вместе с лектором и всей командой создавали новости, главным в которых было радостное событие.Ребята рассказали, какие новости сами с интересом читают, и о чем больше всего любят рассказывать другим. И все вместе пришли к выводу, что создавать добрые новости – удовольствие, которому следует поучиться, потому что это вдохновляет и помогает жить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для студентовСотрудники РИА Новости Крым выступили на медиафоруме "Движения первых"Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте

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севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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