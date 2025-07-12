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Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России
Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России
Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T19:02
2025-07-12T19:02
евпатория
крым
дети
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риа новости крым
новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи прошли на смене Всероссийского детского центра "Алые паруса" в Евпатории в рамках тематической адаптированной дополнительной общеразвивающей программы "Содружество Орлят России".Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Челябинская область, Пензенская, Псковская – участниками программы стали команды школьников со всей страны, прошедшие конкурсный отбор в своих регионах.В эти дни на экваторе лета ребята под руководством кураторов подводят итоги своего участия в программе "Орлята России" перед тем, как их торжественно посвятят в Первые.Для выпускников младшей школы с ограниченными возможностями здоровья трек "Движения Первых" включил мастер-классы по оказанию первой помощи, правилам безопасного поведения на дорогах, а также знакомство со Всероссийским проектом "Медиапритяжение" – вместе с практикующим журналистом ребята поучились создавать новости, которые должны заинтересовывать и радовать.Встречи под названием "Лаборатория добрых новостей" включили в себя немного полезной теории и много общения, во время которого дети делились своими историями и вместе с лектором и всей командой создавали новости, главным в которых было радостное событие.Ребята рассказали, какие новости сами с интересом читают, и о чем больше всего любят рассказывать другим. И все вместе пришли к выводу, что создавать добрые новости – удовольствие, которому следует поучиться, потому что это вдохновляет и помогает жить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для студентовСотрудники РИА Новости Крым выступили на медиафоруме "Движения первых"Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте
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РИА Новости Крым
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евпатория, крым, дети, движение первых, общество, сми, журналистика, риа новости крым, новости крыма, севастополь, орлята россии
Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России

Журналист РИА Новости Крым раскрыла секреты создания добрых новостей Орлятам России

19:02 12.07.2025
 
© РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России
Журналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский собкор РИА Новости Крым Анна Петрова провела мастер-классы по созданию добрых новостей для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречи прошли на смене Всероссийского детского центра "Алые паруса" в Евпатории в рамках тематической адаптированной дополнительной общеразвивающей программы "Содружество Орлят России".
Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Челябинская область, Пензенская, Псковская – участниками программы стали команды школьников со всей страны, прошедшие конкурсный отбор в своих регионах.
© РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России
Журналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым
Журналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России
В эти дни на экваторе лета ребята под руководством кураторов подводят итоги своего участия в программе "Орлята России" перед тем, как их торжественно посвятят в Первые.
Для выпускников младшей школы с ограниченными возможностями здоровья трек "Движения Первых" включил мастер-классы по оказанию первой помощи, правилам безопасного поведения на дорогах, а также знакомство со Всероссийским проектом "Медиапритяжение" – вместе с практикующим журналистом ребята поучились создавать новости, которые должны заинтересовывать и радовать.
© РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России
Журналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым
Журналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России
Встречи под названием "Лаборатория добрых новостей" включили в себя немного полезной теории и много общения, во время которого дети делились своими историями и вместе с лектором и всей командой создавали новости, главным в которых было радостное событие.
"Ребята очень разные, с особенностями, и в этом смысле к каждому нужен свой подход. Но всех объединяет одно – они дети, светлые, искренние и радостные. Поэтому на наших занятиях мы поучились задавать правильные вопросы и строить сообщения о событиях так, чтобы заинтересовывать их доброй сутью. А она есть в любой новости, надо только знать, где искать", – поделилась Анна Петрова.
Ребята рассказали, какие новости сами с интересом читают, и о чем больше всего любят рассказывать другим. И все вместе пришли к выводу, что создавать добрые новости – удовольствие, которому следует поучиться, потому что это вдохновляет и помогает жить.
© РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России
Журналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым
Журналист РИА Новости Крым провел мастер-классы для Орлят России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЕвпаторияКрымдетиДвижение первыхОбществоСМИЖурналистикаРИА Новости КрымНовости КрымаСевастопольОрлята России
 
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