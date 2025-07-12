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Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка
Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка
В Индии из пещеры в джунглях спасена россиянка с двумя маленькими детьми. Семья жила в таких условиях около двух недель. Об этом со ссылкой на агентство PTI... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T18:41
2025-07-12T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Индии из пещеры в джунглях спасена россиянка с двумя маленькими детьми. Семья жила в таких условиях около двух недель. Об этом со ссылкой на агентство PTI пишет РИА Новости.Отмечается, что 40-летняя гражданка России приехала в Индию по деловой визе несколько лет назад. Женщина увлеклась индуизмом и индийскими духовными традициями, поэтому решила уединиться в лесистых холмах Гокарны со своими двумя детьми шести и четырех лет.По данным издания, россиянка превратила пещеру в духовное пристанище, установила внутри идол Рудры и проводила дни за молитвам и медитацией. Полиция расследует, как она и ее дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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индия, в мире, общество, происшествия, сми, религия, новости
Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка

В Индии из пещеры в джунглях спасена россиянка с двумя детьми – СМИ

18:41 12.07.2025
 
© Фото из соцсетейПолиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми
Полиция Индии обнаружила россиянку, живущую в джунглях с двумя детьми
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Индии из пещеры в джунглях спасена россиянка с двумя маленькими детьми. Семья жила в таких условиях около двух недель. Об этом со ссылкой на агентство PTI пишет РИА Новости.
Отмечается, что 40-летняя гражданка России приехала в Индию по деловой визе несколько лет назад. Женщина увлеклась индуизмом и индийскими духовными традициями, поэтому решила уединиться в лесистых холмах Гокарны со своими двумя детьми шести и четырех лет.
"Сорокалетняя россиянка Нина Кутина, известная под псевдонимом Мохи, и двое ее маленьких детей были спасены из отдаленной пещеры на холмах Раматирта в штате Карнатака, после того, как они прожили в почти полной изоляции почти две недели. Спасательная операция была проведена местной полицией во время обычного патрулирования в пятницу", - сообщили в субботу представители властей.
По данным издания, россиянка превратила пещеру в духовное пристанище, установила внутри идол Рудры и проводила дни за молитвам и медитацией.
Полиция расследует, как она и ее дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности.
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