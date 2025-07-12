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Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка

Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка

В Индии из пещеры в джунглях спасена россиянка с двумя маленькими детьми. Семья жила в таких условиях около двух недель. Об этом со ссылкой на агентство PTI... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T18:41

2025-07-12T18:41

2025-07-12T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Индии из пещеры в джунглях спасена россиянка с двумя маленькими детьми. Семья жила в таких условиях около двух недель. Об этом со ссылкой на агентство PTI пишет РИА Новости.Отмечается, что 40-летняя гражданка России приехала в Индию по деловой визе несколько лет назад. Женщина увлеклась индуизмом и индийскими духовными традициями, поэтому решила уединиться в лесистых холмах Гокарны со своими двумя детьми шести и четырех лет.По данным издания, россиянка превратила пещеру в духовное пристанище, установила внутри идол Рудры и проводила дни за молитвам и медитацией. Полиция расследует, как она и ее дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

индия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, в мире, общество, происшествия, сми, религия, новости