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Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине

Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине

Угрозы президента Польши Анджея Дуды закрыть логистический хаб, через который страны НАТО и ЕС осуществляют поставки военной помощи Киеву, являются обыкновенным РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T22:00

2025-07-12T22:00

2025-07-12T21:25

новости

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

польша

нато

европейский союз (ес)

коллективный запад

поставки западного оружия украине

в мире

анджей дуда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Угрозы президента Польши Анджея Дуды закрыть логистический хаб, через который страны НАТО и ЕС осуществляют поставки военной помощи Киеву, являются обыкновенным шантажом в попытке "урвать кусок побольше" перед уходом с должности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.На днях президент Польши Анджей Дуда в интервью польской Otwarta Konserwa пригрозил НАТО закрыть хаб для поставок военной помощи Киеву – аэропорт Ясенка в Жешуве. Причиной, по его словам, является то, что западные союзники считают польские логистические ресурсы "своими".По мнению Колесниченко, это "угрожающее" заявление Дуды следует воспринимать с определенным скепсисом исходя из того, что 6 августа в Польше в должность вступает новоизбранный президент Кароль Навроцкий, а Дуда уходит в политическое небытие."И этим он пытается заложить некоторую основу для своей будущей политической карьеры", – считает политолог.Тем не менее поведение польского лидера в очередной раз подтверждает то определение, которым Польшу наградил еще в прошлом веке премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, назвав ее "гиеной Европы"."Она готова жрать всех, когда ей это необходимо", – заметил Колесниченко.Такой способ, по словам политолога, Польша выбрала, чтобы удержаться на плаву в окружении по-настоящему весомых европейских государств, от которых она после распада Восточного (советского) блока и СССР получила больше всех денег и продолжает выпрашивать их сейчас.Это особенно важно для Варшавы теперь, когда всем становится понятно, что Польша, как и страны Балтии, в условиях усугубления глобального финансово-экономического кризиса, будут все больше отрезаться от "европейского пирога", как это было в 2008 году, добавил он.При этом эксперт подчеркивает, что "польская власть никогда и не скрывала, что конфликт на Украине против России она желает использовать для улучшения своего бюджета и материального положения".Всем этим и объясняются заявления Дуды в адрес НАТО и ЕС, хотя на самом деле они не имеют большого значения, "поскольку слова и дела у так называемого польского политикума расходятся с делом", заметил Колесниченко.Примером тому является недавнее заявление Дуды о том, что у Польши нет претензий к Украине по Волынской резне. "И это притом, что буквально месяц назад принят специальный закон, которым в Польше утвердили на государственном уровне день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами ОУН-УПА*, и Дуда его подписал", - подчеркнул политолог.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев называл Польшу "тараном США" в конфликте с Россией на Украине.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего боится Европа и чего ждет от РоссииБаза ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС

польша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вадим колесниченко, польша, нато, европейский союз (ес), коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, анджей дуда, мнения, политика