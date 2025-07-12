Рейтинг@Mail.ru
Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250712/zachem-polsha-ugrozhaet-nato-zakryt-khab-dlya-postavok-oruzhiya-ukraine-1147860933.html
Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине
Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине
Угрозы президента Польши Анджея Дуды закрыть логистический хаб, через который страны НАТО и ЕС осуществляют поставки военной помощи Киеву, являются обыкновенным РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T22:00
2025-07-12T21:25
новости
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
польша
нато
европейский союз (ес)
коллективный запад
поставки западного оружия украине
в мире
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123085489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73449602a5f1a7e315d3c0d7a9351a10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Угрозы президента Польши Анджея Дуды закрыть логистический хаб, через который страны НАТО и ЕС осуществляют поставки военной помощи Киеву, являются обыкновенным шантажом в попытке "урвать кусок побольше" перед уходом с должности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.На днях президент Польши Анджей Дуда в интервью польской Otwarta Konserwa пригрозил НАТО закрыть хаб для поставок военной помощи Киеву – аэропорт Ясенка в Жешуве. Причиной, по его словам, является то, что западные союзники считают польские логистические ресурсы "своими".По мнению Колесниченко, это "угрожающее" заявление Дуды следует воспринимать с определенным скепсисом исходя из того, что 6 августа в Польше в должность вступает новоизбранный президент Кароль Навроцкий, а Дуда уходит в политическое небытие."И этим он пытается заложить некоторую основу для своей будущей политической карьеры", – считает политолог.Тем не менее поведение польского лидера в очередной раз подтверждает то определение, которым Польшу наградил еще в прошлом веке премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, назвав ее "гиеной Европы"."Она готова жрать всех, когда ей это необходимо", – заметил Колесниченко.Такой способ, по словам политолога, Польша выбрала, чтобы удержаться на плаву в окружении по-настоящему весомых европейских государств, от которых она после распада Восточного (советского) блока и СССР получила больше всех денег и продолжает выпрашивать их сейчас.Это особенно важно для Варшавы теперь, когда всем становится понятно, что Польша, как и страны Балтии, в условиях усугубления глобального финансово-экономического кризиса, будут все больше отрезаться от "европейского пирога", как это было в 2008 году, добавил он.При этом эксперт подчеркивает, что "польская власть никогда и не скрывала, что конфликт на Украине против России она желает использовать для улучшения своего бюджета и материального положения".Всем этим и объясняются заявления Дуды в адрес НАТО и ЕС, хотя на самом деле они не имеют большого значения, "поскольку слова и дела у так называемого польского политикума расходятся с делом", заметил Колесниченко.Примером тому является недавнее заявление Дуды о том, что у Польши нет претензий к Украине по Волынской резне. "И это притом, что буквально месяц назад принят специальный закон, которым в Польше утвердили на государственном уровне день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами ОУН-УПА*, и Дуда его подписал", - подчеркнул политолог.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев называл Польшу "тараном США" в конфликте с Россией на Украине.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего боится Европа и чего ждет от РоссииБаза ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123085489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30cedece53685164862806cc09a6f8ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, вадим колесниченко, польша, нато, европейский союз (ес), коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, анджей дуда, мнения, политика
Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине

Президент Польши шантажирует НАТО хабом для поставок оружия Киеву ради денег - политолог

22:00 12.07.2025
 
© wojsko-polskie.plТактические учения Вооруженных сил Республики Польша
Тактические учения Вооруженных сил Республики Польша
© wojsko-polskie.pl
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Угрозы президента Польши Анджея Дуды закрыть логистический хаб, через который страны НАТО и ЕС осуществляют поставки военной помощи Киеву, являются обыкновенным шантажом в попытке "урвать кусок побольше" перед уходом с должности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
На днях президент Польши Анджей Дуда в интервью польской Otwarta Konserwa пригрозил НАТО закрыть хаб для поставок военной помощи Киеву – аэропорт Ясенка в Жешуве. Причиной, по его словам, является то, что западные союзники считают польские логистические ресурсы "своими".
По мнению Колесниченко, это "угрожающее" заявление Дуды следует воспринимать с определенным скепсисом исходя из того, что 6 августа в Польше в должность вступает новоизбранный президент Кароль Навроцкий, а Дуда уходит в политическое небытие.
"И этим он пытается заложить некоторую основу для своей будущей политической карьеры", – считает политолог.
Тем не менее поведение польского лидера в очередной раз подтверждает то определение, которым Польшу наградил еще в прошлом веке премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, назвав ее "гиеной Европы".
"Она готова жрать всех, когда ей это необходимо", – заметил Колесниченко.
Такой способ, по словам политолога, Польша выбрала, чтобы удержаться на плаву в окружении по-настоящему весомых европейских государств, от которых она после распада Восточного (советского) блока и СССР получила больше всех денег и продолжает выпрашивать их сейчас.
"Но индустриальной страной Польша так и не стала. Пытается стать транзитным хабом, но и это не очень получается. И в жизни Европы Польша была, есть и будет большой, но аграрной страной, которая не может быть драйвером развития. А значит, не может ничего диктовать той же Англии, Франции и Германии. Вот почему оттуда таким образом обращают на себя внимание", – сказал Колесниченко.
Это особенно важно для Варшавы теперь, когда всем становится понятно, что Польша, как и страны Балтии, в условиях усугубления глобального финансово-экономического кризиса, будут все больше отрезаться от "европейского пирога", как это было в 2008 году, добавил он.
"Все понимают, что так называемого коллективного разума и поддержки в том же ЕС не будет – каждая страна будет выживать в одиночку. И Польша хотела бы сегодня что-то себе урвать", – считает политолог.
При этом эксперт подчеркивает, что "польская власть никогда и не скрывала, что конфликт на Украине против России она желает использовать для улучшения своего бюджета и материального положения".
Всем этим и объясняются заявления Дуды в адрес НАТО и ЕС, хотя на самом деле они не имеют большого значения, "поскольку слова и дела у так называемого польского политикума расходятся с делом", заметил Колесниченко.
Примером тому является недавнее заявление Дуды о том, что у Польши нет претензий к Украине по Волынской резне.
"И это притом, что буквально месяц назад принят специальный закон, которым в Польше утвердили на государственном уровне день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами ОУН-УПА*, и Дуда его подписал", - подчеркнул политолог.
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев называл Польшу "тараном США" в конфликте с Россией на Украине.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чего боится Европа и чего ждет от России
База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками России
"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиВадим КолесниченкоПольшаНАТОЕвропейский Союз (ЕС)Коллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеВ миреАнджей ДудаМненияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:14Крупный пожар под Симферополем и новые пошлины Трампа – главное
22:00Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине
21:42Ветеран ВСУ вернула Зеленскому все свои награды
21:24Вертолеты и тяжелая техника тушат пожар под Симферополем – видео
21:14Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
20:54На трассе Симферополь-Алушта перевернулось авто – движение затруднено
20:36Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу
20:01Критические перегрузки: Запорожская область осталась без света и воды
19:49Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС
19:34Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя
19:15Трамп вводит новые пошлины на товары из Евросоюза
19:02Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России
18:41Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка
18:29Активность Солнца в июле выросла в три раза
18:07Сильный пожар под Симферополем – прокуратура взяла ситуацию на контроль
17:45Под Симферополем горит 21 гектар леса и сухой растительности
17:35"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован
17:26Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
17:10ВСУ атаковали Новую Каховку – горит автобус и бывшая школа
16:54Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесу
Лента новостейМолния