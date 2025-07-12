https://crimea.ria.ru/20250712/vypil-stakan-viski-i-prishla-politsiya-vinovnik-dtp-v-moskve-arestovan-1147900111.html

"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован

"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован - РИА Новости Крым, 12.07.2025

"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован

23-летний водитель, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, взят под стражу в зале суда. Об этом сообщает столичная прокуратура. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T17:35

2025-07-12T17:35

2025-07-12T17:37

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. 23-летний водитель, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, взят под стражу в зале суда. Об этом сообщает столичная прокуратура.Отмечается, что во время судебного заседания обвиняемый возражал против заключения под стражу и просил избрать домашний арест.Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП.За совершение данного преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.Столичный департамент транспорта накануне сообщал, что на Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, прокуратура москвы, происшествия, дтп, правосудие, суд, приговор, новости