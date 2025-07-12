https://crimea.ria.ru/20250712/vypil-stakan-viski-i-prishla-politsiya-vinovnik-dtp-v-moskve-arestovan-1147900111.html
"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован
"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован - РИА Новости Крым, 12.07.2025
"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован
23-летний водитель, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, взят под стражу в зале суда. Об этом сообщает столичная прокуратура. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T17:35
2025-07-12T17:35
2025-07-12T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. 23-летний водитель, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, взят под стражу в зале суда. Об этом сообщает столичная прокуратура.Отмечается, что во время судебного заседания обвиняемый возражал против заключения под стражу и просил избрать домашний арест.Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП.За совершение данного преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.Столичный департамент транспорта накануне сообщал, что на Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, прокуратура москвы, происшествия, дтп, правосудие, суд, приговор, новости
"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован
В Москве арестовали виновника резонансного ДТП на Бережковской набережной
17:35 12.07.2025 (обновлено: 17:37 12.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. 23-летний водитель, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, взят под стражу в зале суда. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Отмечается, что во время судебного заседания обвиняемый возражал против заключения под стражу и просил избрать домашний арест.
"Двигаясь по набережной со скоростью примерно 60-80 км/ч, осуществляя маневр опережения я увидел, что проезжаю на запрещающий сигнал светофора и впереди пешеходный переход, по которому идут люди, пытался затормозить, но не смог вовремя среагировать, в следствии чего сбил одного человека. После чего я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции. […] Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, считаю, что произошедшее случилось из-за неисправности моего автомобиля", - показал в ходе допроса обвиняемый.
Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП.
За совершение данного преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.
Столичный департамент транспорта накануне сообщал, что на Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек
, включая двух детей, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны.
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