https://crimea.ria.ru/20250712/veteran-vsu-vernula-zelenskomu-vse-svoi-nagrady-1147906044.html

Ветеран ВСУ вернула Зеленскому все свои награды

Ветеран ВСУ вернула Зеленскому все свои награды - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Ветеран ВСУ вернула Зеленскому все свои награды

Военнослужащая украинской армии публично вернула Владимиру Зеленскому свои государственные награды. Этот поступок она связала с решением лидера киевского режима РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T21:42

2025-07-12T21:42

2025-07-12T21:15

украина

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

украинская православная церковь (упц)

церковный раскол на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащая украинской армии публично вернула Владимиру Зеленскому свои государственные награды. Этот поступок она связала с решением лидера киевского режима лишить украинского гражданства главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). Об этом со ссылкой на украинского политолога Константина Бондаренко пишет РИА Новости.Служба безопасности Украины (СБУ) 2 июля сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия. Соответствующий указ подписал Зеленский. В СБУ пояснили, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году и не сообщил в уполномоченные органы власти Украины.В сопровождающем публикацию видео она предложила власти отнять у нее украинское гражданство.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы вам не свинья-копилка": Зеленский получил жесткое послание из СШАВСУ разрушили сотни храмов на территории РоссииВоенкомы похитили настоятеля храма УПЦ в Одесской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, в мире, новости