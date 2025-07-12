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В центре Керчи горит магазин - ФОТО - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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В центре Керчи горит магазин - ФОТО
В центре Керчи горит магазин - ФОТО - РИА Новости Крым, 12.07.2025
В центре Керчи горит магазин - ФОТО
В центре Керчи на улице Советской произошел пожар в магазине. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 12.07.2025
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В центре Керчи на улице Советской произошел пожар в магазине. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС.Также, по информации главка, угрозы распространения огня, погибших и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 40 кв. м. в 12.35.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В центре Керчи горит магазин - ФОТО

В центре Керчи горит магазин - что известно

12:02 12.07.2025 (обновлено: 12:40 12.07.2025)
 
© РИА Новости КрымПожар в центре Керчи
Пожар в центре Керчи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В центре Керчи на улице Советской произошел пожар в магазине. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС.
"В Керчи произошло возгорание в магазине, его площадь составила 20 кв. метров, на месте работают подразделения МЧС", - сообщили в ГУ МЧС России по РК.
Также, по информации главка, угрозы распространения огня, погибших и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 40 кв. м. в 12.35.
© РИА Новости КрымПожар в центре Керчи
Пожар в центре Керчи
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Пожар в центре Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в центре Керчи
Пожар в центре Керчи
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Пожар в центре Керчи
© РИА Новости Крым
© Скриншот видеоВ центре Керчи горит магазин
В центре Керчи горит магазин
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В центре Керчи горит магазин
© Скриншот видео
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Пожар в центре Керчи
© РИА Новости Крым
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Пожар в центре Керчи
© РИА Новости Крым
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В центре Керчи горит магазин
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