https://crimea.ria.ru/20250712/v-tsentre-kerchi-gorit-magazin---chto-izvestno-1147893570.html

В центре Керчи горит магазин - ФОТО

В центре Керчи горит магазин - ФОТО - РИА Новости Крым, 12.07.2025

В центре Керчи горит магазин - ФОТО

В центре Керчи на улице Советской произошел пожар в магазине. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T12:02

2025-07-12T12:02

2025-07-12T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В центре Керчи на улице Советской произошел пожар в магазине. Об этом РИА Новости Крым сообщили в крымском главке МЧС.Также, по информации главка, угрозы распространения огня, погибших и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 40 кв. м. в 12.35.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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