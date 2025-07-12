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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 12.07.2025
В Севастополе закрыли рейд
Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T14:02
2025-07-12T14:02
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона, крым
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

14:02 12.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортБезопасность Республики Крым и СевастополяПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаКрым
 
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