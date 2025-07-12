https://crimea.ria.ru/20250712/v-sevastopole-zakryli-reyd-1147895794.html

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 12.07.2025

В Севастополе закрыли рейд

Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T14:02

2025-07-12T14:02

2025-07-12T14:02

севастополь

новости севастополя

морской транспорт

безопасность республики крым и севастополя

паромы и катера в севастополе

северная сторона

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eb9cefe0704ee5227a89542a9d8fc83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона, крым