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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 12.07.2025
В Севастополе закрыли рейд
Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T14:02
2025-07-12T14:02
2025-07-12T14:02
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе приостановили движение морского транспорта