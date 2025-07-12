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В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека
В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 12.07.2025
В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека
Четыре человека получили травмы при наезде городского пассажирского автобуса на ограждение моста в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T16:20
2025-07-12T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека получили травмы при наезде городского пассажирского автобуса на ограждение моста в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным полиции, авария произошла в субботу в 14:30. Предварительно установлено, что 55-летний водитель городского автобуса не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дороги с последующим наездом на дорожное ограждение.В прокуратуре Крыма добавили, что в момент аварии в салоне автобуса находились восемь пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека

В Симферополе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали четыре человека

16:20 12.07.2025 (обновлено: 16:28 12.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека получили травмы при наезде городского пассажирского автобуса на ограждение моста в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
По данным полиции, авария произошла в субботу в 14:30. Предварительно установлено, что 55-летний водитель городского автобуса не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дороги с последующим наездом на дорожное ограждение.
"В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении ГАИ.
© Прокуратура КрымаВ Симферополе автобус влетел в ограждение моста
В Симферополе автобус влетел в ограждение моста
© Прокуратура Крыма
В Симферополе автобус влетел в ограждение моста
В прокуратуре Крыма добавили, что в момент аварии в салоне автобуса находились восемь пассажиров.
"Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации перевозок пассажиров общественным транспортом", - уточнили в надзорном ведомстве.
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