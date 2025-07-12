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В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека
В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 12.07.2025
В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека
Четыре человека получили травмы при наезде городского пассажирского автобуса на ограждение моста в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T16:20
2025-07-12T16:20
2025-07-12T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека получили травмы при наезде городского пассажирского автобуса на ограждение моста в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным полиции, авария произошла в субботу в 14:30. Предварительно установлено, что 55-летний водитель городского автобуса не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дороги с последующим наездом на дорожное ограждение.В прокуратуре Крыма добавили, что в момент аварии в салоне автобуса находились восемь пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека
В Симферополе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали четыре человека
16:20 12.07.2025 (обновлено: 16:28 12.07.2025)