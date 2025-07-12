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В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека

В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека - РИА Новости Крым, 12.07.2025

В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы при наезде городского пассажирского автобуса на ограждение моста в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T16:20

2025-07-12T16:20

2025-07-12T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека получили травмы при наезде городского пассажирского автобуса на ограждение моста в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным полиции, авария произошла в субботу в 14:30. Предварительно установлено, что 55-летний водитель городского автобуса не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дороги с последующим наездом на дорожное ограждение.В прокуратуре Крыма добавили, что в момент аварии в салоне автобуса находились восемь пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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