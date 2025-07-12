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Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой
Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой
Семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T09:55
2025-07-12T09:56
"крым-спас"
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне. Об этом сообщили в республиканском МЧС."Трое взрослых и четверо несовершеннолетних во время туристической прогулки в районе Алупкинской тропы оказались на труднодоступном горном участке. Необходима была помощь спасателей. Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" обнаружили людей на крутом скальном склоне", – сказано в сообщении.В медпомощи туристы не нуждались. С использованием альпинистского снаряжения их эвакуировали в безопасное место, уточнили спасатели.Ранее шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" с Долгоруковской яйлы эвакуировали туристку с травмой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высотыТуриста с маленькими детьми эвакуировали с горы Аю-Даг в КрымуДва человека упали в 15-метровый овраг в Партените
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РИА Новости Крым
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96
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"крым-спас", мчс крыма, горы крыма, ялта, происшествия, крым, новости крыма
Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой

Трое взрослых и четверо детей заблудились в горах над Ялтой

09:55 12.07.2025 (обновлено: 09:56 12.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник "КРЫМ-СПАСа"
Сотрудник КРЫМ-СПАСа - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Трое взрослых и четверо несовершеннолетних во время туристической прогулки в районе Алупкинской тропы оказались на труднодоступном горном участке. Необходима была помощь спасателей. Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" обнаружили людей на крутом скальном склоне", – сказано в сообщении.
В медпомощи туристы не нуждались. С использованием альпинистского снаряжения их эвакуировали в безопасное место, уточнили спасатели.
Ранее шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" с Долгоруковской яйлы эвакуировали туристку с травмой.
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