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Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой

Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой

Семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T09:55

2025-07-12T09:55

2025-07-12T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне. Об этом сообщили в республиканском МЧС."Трое взрослых и четверо несовершеннолетних во время туристической прогулки в районе Алупкинской тропы оказались на труднодоступном горном участке. Необходима была помощь спасателей. Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" обнаружили людей на крутом скальном склоне", – сказано в сообщении.В медпомощи туристы не нуждались. С использованием альпинистского снаряжения их эвакуировали в безопасное место, уточнили спасатели.Ранее шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" с Долгоруковской яйлы эвакуировали туристку с травмой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высотыТуриста с маленькими детьми эвакуировали с горы Аю-Даг в КрымуДва человека упали в 15-метровый овраг в Партените

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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