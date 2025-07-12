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Трамп вводит новые пошлины на товары из Евросоюза

Трамп вводит новые пошлины на товары из Евросоюза - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Трамп вводит новые пошлины на товары из Евросоюза

США с августа вводят новые 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Об этом президент Америки Дональд Трамп заявил в письме в адрес главы ЕК Урсулы фон дер РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T19:15

2025-07-12T19:15

2025-07-12T19:15

сша

дональд трамп

пошлина

торговые войны

европейский союз (ес)

урсула фон дер ляйен

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. США с августа вводят новые 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Об этом президент Америки Дональд Трамп заявил в письме в адрес главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.Он также предупредил, что если Евросоюз решит повысить тарифы на американскую продукцию, то Штаты прибавят "это число" к введенным ими пошлинам.На этой неделе глава Белого дома разослал подобные уведомления еще 14 странам, для каждой из которых размер пошлины с 1 августа составит от 25 до 40 процентов. Трамп также заявлял, что США введут десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там не было России и Белоруссии. Трамп назвал такие меры "декларацией экономической независимости" США и заявил, что они помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. Однако 9 апреля Трамп заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ уже на следующий день Евросоюз заморозил действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме.По мнению экономиста Михаила Беляева, ведя такую политику, США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиямиСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рябков прокомментировал заявления США о БРИКССША с 1 августа вводят пошлины для Молдавии и еще пяти странКакую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, пошлина, торговые войны, европейский союз (ес), урсула фон дер ляйен, в мире, экономика, политика, новости