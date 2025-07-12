Трамп вводит новые пошлины на товары из Евросоюза
США введут 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа – Трамп
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. США с августа вводят новые 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Об этом президент Америки Дональд Трамп заявил в письме в адрес главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.
"Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин", — говорится в тексте.
Он также предупредил, что если Евросоюз решит повысить тарифы на американскую продукцию, то Штаты прибавят "это число" к введенным ими пошлинам.
На этой неделе глава Белого дома разослал подобные уведомления еще 14 странам, для каждой из которых размер пошлины с 1 августа составит от 25 до 40 процентов. Трамп также заявлял, что США введут десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там не было России и Белоруссии. Трамп назвал такие меры "декларацией экономической независимости" США и заявил, что они помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Ответные пошлины Евросоюза в размере 10-25% должны были вступить в действие с 15 апреля. Однако 9 апреля Трамп заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. В ответ уже на следующий день Евросоюз заморозил действие ответных пошлин против США на 90 дней в надежде на продолжение переговоров по этой теме.
По мнению экономиста Михаила Беляева, ведя такую политику, США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями
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