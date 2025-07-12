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Станет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученых - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Станет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученых
Станет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученых - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Станет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученых
Черноморская мидия несколько лет назад была обнаружена в Каспийском море. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель лаборатории фиторесурсов... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-12T07:00
2025-07-11T23:10
мидии
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инбюм
черное море
каспийское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Черноморская мидия несколько лет назад была обнаружена в Каспийском море. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.Мильчакова считает, что мидия могла быть занесена или из-за плохой очистки корпусов судов от наросших моллюсков, или вместе с балластными водами.И.о. руководителя лаборатории морской биологии Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского Федерального исследовательского центра РАН, кандидат биологических наук Руслан Бархалов отметил, что мидия уже вытесняет аборигенные виды моллюсков Каспия, но является неплохой кормовой базой для рыб. При этом он усомнился, что черноморскую мидию можно будет выращивать в Каспийском море в промышленных масштабах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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мидии, крым, инбюм, черное море, каспийское море, дагестан, моллюски, мнения, новости
Станет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученых

Черноморские мидии заселили Каспийское море – ученые

07:00 12.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЧерноморские мидии
Черноморские мидии - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Черноморская мидия несколько лет назад была обнаружена в Каспийском море. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.
"Очевидно это связано с судами, которые подошли на промысел из Черноморского бассейна, и работают на Каспии с 2022 года. Это суда из Краснодарского края и наши, севастопольские, четыре судна", - сказала ученая.
Мильчакова считает, что мидия могла быть занесена или из-за плохой очистки корпусов судов от наросших моллюсков, или вместе с балластными водами.
И.о. руководителя лаборатории морской биологии Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского Федерального исследовательского центра РАН, кандидат биологических наук Руслан Бархалов отметил, что мидия уже вытесняет аборигенные виды моллюсков Каспия, но является неплохой кормовой базой для рыб. При этом он усомнился, что черноморскую мидию можно будет выращивать в Каспийском море в промышленных масштабах.
"Те, которые мы встречаем в последние два года, они у нас вырастают маленькие по сравнению с Черным морем. Соленость у нас совершенно разная: если в Черном море 17-18 промилле, то у нас в прибрежной зоне до 4, а максимально - в Дербентской впадине и южнее – 11 промилле. Так что адаптация Черноморской мидии у нас маловероятна", - подтвердил слова Бархалова доктор биологических наук Нухкади Рабазанов.
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МидииКрымИнБЮМЧерное мореКаспийское мореДагестанМоллюскиМненияНовости
 
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