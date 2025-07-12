https://crimea.ria.ru/20250712/stanet-li-chernomorskaya-midiya-dagestanskim-delikatesom--otvet-uchenykh-1147862938.html

Станет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученых

Станет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученых - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Станет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученых

Черноморская мидия несколько лет назад была обнаружена в Каспийском море. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель лаборатории фиторесурсов... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-12T07:00

2025-07-12T07:00

2025-07-11T23:10

мидии

крым

инбюм

черное море

каспийское море

дагестан

моллюски

мнения

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Черноморская мидия несколько лет назад была обнаружена в Каспийском море. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.Мильчакова считает, что мидия могла быть занесена или из-за плохой очистки корпусов судов от наросших моллюсков, или вместе с балластными водами.И.о. руководителя лаборатории морской биологии Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского Федерального исследовательского центра РАН, кандидат биологических наук Руслан Бархалов отметил, что мидия уже вытесняет аборигенные виды моллюсков Каспия, но является неплохой кормовой базой для рыб. При этом он усомнился, что черноморскую мидию можно будет выращивать в Каспийском море в промышленных масштабах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

каспийское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мидии, крым, инбюм, черное море, каспийское море, дагестан, моллюски, мнения, новости