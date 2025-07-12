Ситуация на Крымском мосту сейчас - время ожидания около двух часов
Сколько ждать в очереди на Крымский мост – актуальные данные
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В очереди на досмотровые пункты перед Крымским мостом с двух сторон скопилось 898 машин. Максимальное время ожидания составляет до двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 14 часов в очереди со стороны Тамани находится 306 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 592 транспортных средства", – сказано в сообщении.
Отмечается, что время ожидания проезда на досмотр со стороны Крыма составляет около двух часов.
За последний час ситуация существенно не поменялась. В 13 часов в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе сообщили, что в очереди находится 902 автомобиля. По информации на 11 часов проезда ожидали 1058 машин.
Специалисты напоминают, что оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Кроме того, мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
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