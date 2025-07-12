https://crimea.ria.ru/20250712/situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas---vremya-ozhidaniya-okolo-dvukh-chasov-1147896191.html

Ситуация на Крымском мосту сейчас - время ожидания около двух часов

Ситуация на Крымском мосту сейчас - время ожидания около двух часов - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Ситуация на Крымском мосту сейчас - время ожидания около двух часов

В очереди на досмотровые пункты перед Крымским мостом с двух сторон скопилось 898 машин. Максимальное время ожидания составляет до двух часов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T14:14

2025-07-12T14:14

2025-07-12T14:14

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В очереди на досмотровые пункты перед Крымским мостом с двух сторон скопилось 898 машин. Максимальное время ожидания составляет до двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Отмечается, что время ожидания проезда на досмотр со стороны Крыма составляет около двух часов.За последний час ситуация существенно не поменялась. В 13 часов в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе сообщили, что в очереди находится 902 автомобиля. По информации на 11 часов проезда ожидали 1058 машин.Специалисты напоминают, что оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Кроме того, мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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