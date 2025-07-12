https://crimea.ria.ru/20250712/sbivshemu-5-chelovek-v-moskve-voditelyu-predyavleno-obvinenie---prokuratura-1147895417.html
Сбившему 5 человек на переходе в Москве водителю предъявлено обвинение
Сбившему 5 человек на переходе в Москве водителю предъявлено обвинение - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Сбившему 5 человек на переходе в Москве водителю предъявлено обвинение
Водителю машины, сбившему пять человек на набережной в Москве, предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем травмы, сообщила РИА... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T12:56
2025-07-12T12:56
2025-07-12T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Водителю машины, сбившему пять человек на набережной в Москве, предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем травмы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.По ее словам, за совершение данного преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.Столичный департамент транспорта накануне сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУСК РФ, была организована доследственная проверка.Столичная прокуратура подтвердила, что машиной, влетевшей в людей на Бережковской набережной, управлял 23-летний мужчина, он задержан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина
За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина, он задержан, подтвердила прокуратура Москвы, показав кадры происшествия с видеорегистратора виновника событий. Водителю предъявят обвинение в нарушении ПДД и изберут меру пресечения, ему грозит до 7 лет.
2025-07-12T12:56
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РИА Новости Крым
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москва, дтп, происшествия, новости, прокуратура москвы
Сбившему 5 человек на переходе в Москве водителю предъявлено обвинение
Сбившему 5 человек в Москве водителю предъявлено обвинение - прокуратура
12:56 12.07.2025 (обновлено: 13:03 12.07.2025)