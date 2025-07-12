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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T14:21

2025-07-12T14:21

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение морского транспорта в городе было приостановлено в субботу в 13.55. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности или по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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