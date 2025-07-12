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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T14:21
2025-07-12T14:21
2025-07-12T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение морского транспорта в городе было приостановлено в субботу в 13.55. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности или по погодным условиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлено движение морского пассажирского транспорта
14:21 12.07.2025 (обновлено: 14:22 12.07.2025)