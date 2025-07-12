https://crimea.ria.ru/20250712/pustynya-i-kladbischa-v-krymu-otsenili-plan-zelenskogo-po-ukraine-1147893393.html

Пустыня и кладбища: в Крыму оценили план Зеленского по Украине

Пустыня и кладбища: в Крыму оценили план Зеленского по Украине - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Пустыня и кладбища: в Крыму оценили план Зеленского по Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что глава киевского режима Владимир Зеленский реализовал свой план, превратив некогда... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T11:44

2025-07-12T11:44

2025-07-12T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что глава киевского режима Владимир Зеленский реализовал свой план, превратив некогда цветущую Украину в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами."Зеленский уже реализовал свой план, превратив процветающую советскую республику, которой совершенно непонятно за что достался большой объем советской инфраструктуры, в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами, уничтожив православие, убив сотни тысяч инакомыслящих. Думаю, он уже даже перевыполнил этот план. Второй он уже не осилит", - сказал Константинов агентству, комментируя заявление Зеленского, что Украине нужен план восстановления в стиле плана Маршалла.По его словам, после Зеленского ни один план не поможет восстановить Украину."Сегодня Украина никого не интересует как страна для развития, вложения денег, и Зеленский это прекрасно знает. Западу она никогда не была нужна, иначе бы они не посылали свои снаряды и "Леопарды". Им нужна Украина только как плацдарм против России. Поэтому, что бы он ни говорил, это будет болото с угрюмыми людьми и бандитскими группировками. Вот это и есть то, к чему привел Украину европейский выбор", - сказал Константинов.Ранее Владимир Зеленский во время своего выступления в Риме на конференции по вопросам восстановления Украины заявил, что "нужен подход в стиле "плана Маршалла", по его словам это якобы может способствовать модернизации других европейских стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейхаЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныПередаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, госсовет рф, владимир константинов, владимир зеленский, мнения, политика