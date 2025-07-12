https://crimea.ria.ru/20250712/pustynya-i-kladbischa-v-krymu-otsenili-plan-zelenskogo-po-ukraine-1147893393.html
Пустыня и кладбища: в Крыму оценили план Зеленского по Украине
Пустыня и кладбища: в Крыму оценили план Зеленского по Украине - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Пустыня и кладбища: в Крыму оценили план Зеленского по Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что глава киевского режима Владимир Зеленский реализовал свой план, превратив некогда... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T11:44
2025-07-12T11:44
2025-07-12T11:44
украина
крым
госсовет рф
владимир константинов
владимир зеленский
мнения
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1145990646_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab8b6b9e77f6efab31a5914402073fc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что глава киевского режима Владимир Зеленский реализовал свой план, превратив некогда цветущую Украину в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами."Зеленский уже реализовал свой план, превратив процветающую советскую республику, которой совершенно непонятно за что достался большой объем советской инфраструктуры, в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами, уничтожив православие, убив сотни тысяч инакомыслящих. Думаю, он уже даже перевыполнил этот план. Второй он уже не осилит", - сказал Константинов агентству, комментируя заявление Зеленского, что Украине нужен план восстановления в стиле плана Маршалла.По его словам, после Зеленского ни один план не поможет восстановить Украину."Сегодня Украина никого не интересует как страна для развития, вложения денег, и Зеленский это прекрасно знает. Западу она никогда не была нужна, иначе бы они не посылали свои снаряды и "Леопарды". Им нужна Украина только как плацдарм против России. Поэтому, что бы он ни говорил, это будет болото с угрюмыми людьми и бандитскими группировками. Вот это и есть то, к чему привел Украину европейский выбор", - сказал Константинов.Ранее Владимир Зеленский во время своего выступления в Риме на конференции по вопросам восстановления Украины заявил, что "нужен подход в стиле "плана Маршалла", по его словам это якобы может способствовать модернизации других европейских стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейхаЗеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныПередаст ли Германия ракеты Taurus Киеву – заявление министра обороны ФРГ
https://crimea.ria.ru/20250712/lavrov-otsenil-popytki-zapada-sozdat-korpus-dlya-zaschity-ukrainy-1147890659.html
украина
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1145990646_47:0:958:683_1920x0_80_0_0_80b358c60d92709c90662e19fe72af43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, крым, госсовет рф, владимир константинов, владимир зеленский, мнения, политика
Пустыня и кладбища: в Крыму оценили план Зеленского по Украине
В Крыму оценили план Зеленского по восстановлению Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что глава киевского режима Владимир Зеленский реализовал свой план, превратив некогда цветущую Украину в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами.
"Зеленский уже реализовал свой план, превратив процветающую советскую республику, которой совершенно непонятно за что достался большой объем советской инфраструктуры, в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами, уничтожив православие, убив сотни тысяч инакомыслящих. Думаю, он уже даже перевыполнил этот план. Второй он уже не осилит", - сказал Константинов агентству, комментируя заявление Зеленского, что Украине нужен план восстановления в стиле плана Маршалла.
По его словам, после Зеленского ни один план не поможет восстановить Украину.
"Сегодня Украина никого не интересует как страна для развития, вложения денег, и Зеленский это прекрасно знает. Западу она никогда не была нужна, иначе бы они не посылали свои снаряды и "Леопарды". Им нужна Украина только как плацдарм против России. Поэтому, что бы он ни говорил, это будет болото с угрюмыми людьми и бандитскими группировками. Вот это и есть то, к чему привел Украину европейский выбор", - сказал Константинов.
Ранее Владимир Зеленский во время своего выступления в Риме на конференции по вопросам восстановления Украины заявил, что "нужен подход в стиле "плана Маршалла", по его словам это якобы может способствовать модернизации других европейских стран.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: