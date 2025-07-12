Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше тысячи авто
У Крымского моста сейчас в трехчасовой пробке со стороны Керчи стоит 10005 авто
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Днем в субботу у Крымского моста образовался трехчасовой автомобильный затор со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"К 16:00 в очереди со стороны Керчи находится 1005 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - отмечается в публикации.
При этом со стороны Тамани проезд уже свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.
Часом ранее с двух сторон мостового перехода находилось 898 машин. В 13 часов в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе сообщили, что в очереди находится 902 автомобиля. По информации на 11 часов проезда ожидали 1058 машин.
Специалисты напоминают, что оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Кроме того, мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
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