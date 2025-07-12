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Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше тысячи авто - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше тысячи авто
Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше тысячи авто - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше тысячи авто
Днем в субботу у Крымского моста образовался трехчасовой автомобильный затор со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T16:14
2025-07-12T16:14
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Днем в субботу у Крымского моста образовался трехчасовой автомобильный затор со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Тамани проезд уже свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.Часом ранее с двух сторон мостового перехода находилось 898 машин. В 13 часов в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе сообщили, что в очереди находится 902 автомобиля. По информации на 11 часов проезда ожидали 1058 машин.Специалисты напоминают, что оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Кроме того, мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше тысячи авто

У Крымского моста сейчас в трехчасовой пробке со стороны Керчи стоит 10005 авто

16:14 12.07.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Днем в субботу у Крымского моста образовался трехчасовой автомобильный затор со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"К 16:00 в очереди со стороны Керчи находится 1005 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - отмечается в публикации.

При этом со стороны Тамани проезд уже свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.
Часом ранее с двух сторон мостового перехода находилось 898 машин. В 13 часов в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе сообщили, что в очереди находится 902 автомобиля. По информации на 11 часов проезда ожидали 1058 машин.
Специалисты напоминают, что оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Кроме того, мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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