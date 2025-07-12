https://crimea.ria.ru/20250712/mid-rossii-rasskazal-o-vstreche-lavrova-i-kim-chen-yna-1147895752.html

МИД России рассказал о встрече Лаврова и Ким Чен Ына

МИД России рассказал о встрече Лаврова и Ким Чен Ына - РИА Новости Крым, 12.07.2025

МИД России рассказал о встрече Лаврова и Ким Чен Ына

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили двусторонние вопросы, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T13:55

2025-07-12T13:55

2025-07-12T14:07

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

ким чен ын

политика

новости

кндр (северная корея)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили двусторонние вопросы, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов, сообщили в российском дипведомстве.Лавров находится с визитом в КНДР, где проводит переговоры с руководством страны."Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия в практических областях. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Там указали, что Москва и Пхеньян подтвердили взаимную приверженность политико-дипломатическому решению "имеющихся проблем" на Корейском полуострове."Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия - ред.) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", - заключили в МИД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250712/lavrov-otsenil-popytki-zapada-sozdat-korpus-dlya-zaschity-ukrainy-1147890659.html

кндр (северная корея)

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Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном 2025-07-12T13:55 true PT5M06S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, ким чен ын, политика, новости, кндр (северная корея)