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МИД России рассказал о встрече Лаврова и Ким Чен Ына - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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МИД России рассказал о встрече Лаврова и Ким Чен Ына
МИД России рассказал о встрече Лаврова и Ким Чен Ына - РИА Новости Крым, 12.07.2025
МИД России рассказал о встрече Лаврова и Ким Чен Ына
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили двусторонние вопросы, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T13:55
2025-07-12T14:07
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
ким чен ын
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили двусторонние вопросы, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов, сообщили в российском дипведомстве.Лавров находится с визитом в КНДР, где проводит переговоры с руководством страны."Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия в практических областях. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Там указали, что Москва и Пхеньян подтвердили взаимную приверженность политико-дипломатическому решению "имеющихся проблем" на Корейском полуострове."Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия - ред.) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", - заключили в МИД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, ким чен ын, политика, новости, кндр (северная корея)
МИД России рассказал о встрече Лаврова и Ким Чен Ына

МИД РФ: Лавров и Ким Чен Ын обсудили двусторонние отношения

13:55 12.07.2025 (обновлено: 14:07 12.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили двусторонние вопросы, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов, сообщили в российском дипведомстве.
Лавров находится с визитом в КНДР, где проводит переговоры с руководством страны.
"Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия в практических областях. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Там указали, что Москва и Пхеньян подтвердили взаимную приверженность политико-дипломатическому решению "имеющихся проблем" на Корейском полуострове.
"Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия - ред.) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", - заключили в МИД России.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровКим Чен ЫнПолитикаНовостиКНДР (Северная Корея)
 
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