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Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу

Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу

Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла в два раза. Огонь охватил 20 гектаров леса и 20 гектаров сухой растительности. С возгоранием борются три... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T20:36

2025-07-12T20:36

2025-07-12T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла в два раза. Огонь охватил 20 гектаров леса и 20 гектаров сухой растительности. С возгоранием борются три вертолета и 340 спасателей.Что происходит на месте ЧП сейчас – в материале РИА Новости Крым.Под Симферополем горит лес и траваПожар в двух километрах от села Прудовое Симферопольского района Крыма вспыхнул в субботу около 14:20. Огонь изначально охватил один гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности рядом. К тушению были привлечены два вертолета Ми-8, которые сбросили на пламя 12 тонн воды из Кольчугинского водохранилища. На земле с возгоранием боролись 114 человек и 39 единиц техники. Огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.Группировку пожарных нарастилиПо данным МЧС Крыма, на данный момент ситуация стабилизировалась. Угрозы перехода пламени на населенные пункты нет.Всего к ликвидации пожара сейчас привлечено 340 специалистов и 75 единиц техники.На помощь выдвинулись огнеборцы из СевастополяВечером к месту ландшафтного пожара направлена дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя, сообщили в МЧС Севастополя.Ситуация на контроле прокуратурыСитуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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