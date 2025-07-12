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Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу
Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла в два раза. Огонь охватил 20 гектаров леса и 20 гектаров сухой растительности. С возгоранием борются три... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T20:36
2025-07-12T21:10
крым
симферопольский район
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла в два раза. Огонь охватил 20 гектаров леса и 20 гектаров сухой растительности. С возгоранием борются три вертолета и 340 спасателей.Что происходит на месте ЧП сейчас – в материале РИА Новости Крым.Под Симферополем горит лес и траваПожар в двух километрах от села Прудовое Симферопольского района Крыма вспыхнул в субботу около 14:20. Огонь изначально охватил один гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности рядом. К тушению были привлечены два вертолета Ми-8, которые сбросили на пламя 12 тонн воды из Кольчугинского водохранилища. На земле с возгоранием боролись 114 человек и 39 единиц техники. Огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.Группировку пожарных нарастилиПо данным МЧС Крыма, на данный момент ситуация стабилизировалась. Угрозы перехода пламени на населенные пункты нет.Всего к ликвидации пожара сейчас привлечено 340 специалистов и 75 единиц техники.На помощь выдвинулись огнеборцы из СевастополяВечером к месту ландшафтного пожара направлена дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя, сообщили в МЧС Севастополя.Ситуация на контроле прокуратурыСитуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу

Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу

20:36 12.07.2025 (обновлено: 21:10 12.07.2025)
 
© МЧС Республики КрымПожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар в Симферопольском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара под Симферополем выросла в два раза. Огонь охватил 20 гектаров леса и 20 гектаров сухой растительности. С возгоранием борются три вертолета и 340 спасателей.
Что происходит на месте ЧП сейчас – в материале РИА Новости Крым.

Под Симферополем горит лес и трава

Пожар в двух километрах от села Прудовое Симферопольского района Крыма вспыхнул в субботу около 14:20. Огонь изначально охватил один гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности рядом.
К тушению были привлечены два вертолета Ми-8, которые сбросили на пламя 12 тонн воды из Кольчугинского водохранилища. На земле с возгоранием боролись 114 человек и 39 единиц техники. Огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Также задействован гусеничный транспортер-тягач. На базе главка организован оперативный штаб по ликвидации пожара.

Группировку пожарных нарастили

По данным МЧС Крыма, на данный момент ситуация стабилизировалась. Угрозы перехода пламени на населенные пункты нет.
"На месте пожара создано три боевых участка. Работают три вертолета. Также привлечена аэромобильная группировка МЧС России из Севастополя", - говорится в сообщении.
Всего к ликвидации пожара сейчас привлечено 340 специалистов и 75 единиц техники.
© МЧС Республики КрымПожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар в Симферопольском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
Пожар в Симферопольском районе Крыма

На помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя

Вечером к месту ландшафтного пожара направлена дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя, сообщили в МЧС Севастополя.
"В состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны", - уточнили в чрезвычайном ведомстве.
© МЧС Республики КрымПожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар в Симферопольском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
Пожар в Симферопольском районе Крыма

Ситуация на контроле прокуратуры

Ситуация с возгоранием леса и сухой растительности в Симферопольском районе взята на контроль прокуратурой Крыма.
"В прокуратуре Крыма взята под контроль ситуация, связанная с пожаром в Симферопольском районе. В настоящее время проводятся мероприятия по тушению ландшафтного пожара", - сказано в сообщении надзорного ведомства..
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