https://crimea.ria.ru/20250712/lavrov-otsenil-popytki-zapada-sozdat-korpus-dlya-zaschity-ukrainy-1147890659.html

Лавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины

Лавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Лавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины

Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T10:11

2025-07-12T10:11

2025-07-12T10:28

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

россия

коллективный запад

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение иностранных контингентов на территории Украины у российских границ неприемлемо для Москвы. При этом в Европе не берут во внимание понятные и последовательные сигналы, которые посылает Россия на этот счет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего боится Европа и чего ждет от России Почему Трамп снова ведет США к конфликту с Россией – мнение Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, коллективный запад, украина, новости