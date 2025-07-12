https://crimea.ria.ru/20250712/lavrov-otsenil-popytki-zapada-sozdat-korpus-dlya-zaschity-ukrainy-1147890659.html
Лавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины
Лавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Лавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины
Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T10:11
2025-07-12T10:11
2025-07-12T10:28
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
россия
коллективный запад
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_0:137:2990:1819_1920x0_80_0_0_ec8cdf51165ae16fa98061be7a466b9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение иностранных контингентов на территории Украины у российских границ неприемлемо для Москвы. При этом в Европе не берут во внимание понятные и последовательные сигналы, которые посылает Россия на этот счет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего боится Европа и чего ждет от России Почему Трамп снова ведет США к конфликту с Россией – мнение Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_9af7f9c5e7d5da224a357b7a109abf87.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, коллективный запад, украина, новости
Лавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины
Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями
10:11 12.07.2025 (обновлено: 10:28 12.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем", — сказал он.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".
Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ
и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение иностранных контингентов на территории Украины у российских границ неприемлемо для Москвы. При этом в Европе не берут во внимание понятные и последовательные сигналы, которые посылает Россия на этот счет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: