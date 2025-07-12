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Крымский мост сейчас: в очереди больше тысячи машин

Крымский мост сейчас: в очереди больше тысячи машин - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Крымский мост сейчас: в очереди больше тысячи машин

На автоподходах к досмотровым пунктам Крымского моста продолжает скапливаться очередь с двух сторон. По информации на 11 часов проезда ждут 1058 машин. Об этом... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T11:05

2025-07-12T11:05

2025-07-12T11:12

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. На автоподходах к досмотровым пунктам Крымского моста продолжает скапливаться очередь с двух сторон. По информации на 11 часов проезда ждут 1058 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходеОчередь к досмотровым пунктам увеличилась за час на 41 автомобиль. Часом ранее была информация, что проезда по Крымскому мосту ожидают 1017 машин с двух сторон транспортного перехода.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Кроме того, мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровЭкономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в КрымЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году

крымский мост

крым

тамань

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керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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