https://crimea.ria.ru/20250712/krymskiy-most--obstanovka-k-vecheru-subboty-1147905907.html

Крымский мост – обстановка к вечеру субботы

Крымский мост – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Крымский мост – обстановка к вечеру субботы

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом к вечеру субботы сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T21:14

2025-07-12T21:14

2025-07-12T21:14

ситуация на дорогах крыма

крым

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очереди на крымском мосту

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом к вечеру субботы сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Специалисты напоминают, что оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Кроме того, мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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