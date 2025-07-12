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Крымский мост – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом к вечеру субботы сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T21:14
2025-07-12T21:14
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом к вечеру субботы сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Специалисты напоминают, что оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Кроме того, мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру субботы

У Крымского моста вечером в субботу в пробке стоит 190 машин

21:14 12.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом к вечеру субботы сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен.
Специалисты напоминают, что оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Кроме того, мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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