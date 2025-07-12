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Крупный пожар под Симферополем и новые пошлины Трампа – главное

Крупный пожар под Симферополем и новые пошлины Трампа – главное - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Крупный пожар под Симферополем и новые пошлины Трампа – главное

Под Симферополем загорелся лес и сухая растительность. США введут 30-процентные пошлины на товары из ЕС. В Симферополе пассажирский автобус врезался в... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T22:14

2025-07-12T22:14

2025-07-12T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Под Симферополем загорелся лес и сухая растительность. США введут 30-процентные пошлины на товары из ЕС. В Симферополе пассажирский автобус врезался в ограждение на мосту, есть пострадавшие. Беспилотники ВСУ атаковали регионы России. 480 миллионов рублей получит государственная художественная галерея в Севастополе.О главных происшествиях и событиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Крупный ландшафтный пожар под СимферополемПод Симферополем загорелся лес, сухая растительность и виноградники на большой площади. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. По первоначальным данным огонь охватил 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. Для ликвидации возгорания задействовали два вертолета Ми-8 от МЧС и один борт от Росгвардии.После 19 часов стало известно, что площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе увеличилась до 40 гектаров.На помощь в тушении пожара выдвинулись севастопольские спасатели. В состав формирования вошли 17 специалистов и три автоцистерны. Ситуация с возгоранием взята на контроль прокуратурой Крыма.США вводят новые пошлины на товары из ЕвросоюзаНовые 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза вводят США с 1 августа. Такое заявление сделал президент Америки Дональд Трамп в письме в адрес главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.Пассажирский автобус влетел в ограждение на мосту в СимферополеПассажирский автобус врезался в мостовое ограждение в микрорайоне Маршала Жукова в Симферополе. В результате четыре человека получили травмы. Авария произошла в субботу в 14:30. Предварительно установлено, что 55-летний водитель городского автобуса не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дороги с последующим наездом на дорожное ограждение."Предварительно, три человека получили травмы легкой степени и один пострадавший – травмы средней степени тяжести", – уточнили в комментарии РИА Новости Крым в республиканском минздраве.ВСУ ударили по гражданским объектам РФДрон ВСУ ударил по "Белгород Арене", где в это время проходили занятия. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в Белгороде. Осколочные ранения спины получила женщина. Также в Краснодарском крае выгорели пшеничные поля и леса в результате падения обломков украинских дронов. Огонь уничтожил семь гектаров в Динском и Тимашевском районах, сообщили в оперштабе Кубани.Кроме того, в Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся микроавтобус и территория бывшей школы.В ночь на 12 июля над регионами России было перехвачено 33 беспилотника, в том числе пять над Черным морем, один – над Азовским морем и четыре – над территорией Крыма. Днем еще восемь БПЛА сбиты над Азовским морем, а также Белгородской областью и Ставропольским краем.Художественной галерее в Севастополе выделили 480 млн рублейНовый музейный комплекс Российской государственной художественной галереи в Севастополе получит более 480 миллионов рублей. Сумма направлена из федерального бюджета на обеспечение работы комплекса. Соответствующее распоряжение подписано в правительстве."С помощью выделенных средств будет обеспечено финансирование деятельности музейного комплекса в 2025 году. Речь идет о расходах, в том числе связанных с приобретением произведений искусства и созданием экспозиций", – сказано в сообщении кабмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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