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Групповые удары по Украине и тысячные потери ВСУ: новости фронта - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Групповые удары по Украине и тысячные потери ВСУ: новости фронта
Групповые удары по Украине и тысячные потери ВСУ: новости фронта - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Групповые удары по Украине и тысячные потери ВСУ: новости фронта
Российские военнослужащие нанесли групповые удары по Украине, улучшили тактическое положение, заняли выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали 1280... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T13:19
2025-07-12T13:19
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли групповые удары по Украине, улучшили тактическое положение, заняли выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали 1280 боевиков киевского режима за сутки в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое. Украинские потери составили более 170 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две ББМ, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, три станции РЭБ, радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Северск, Часов Яр, Серебрянка, Константиновка, Платоновка, Закотное, Белая Гора, Александро-Шультино и Клебан-Бык ДНР. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, автомобиль и склад боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского ДНР, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих.Воины группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Потери киевского режима – свыше 190 боевиков.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих Украины, восемь автомобилей, девять станций РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 189 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"Комбинированные удары по нескольким областям Украины: что поражено33 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии
Групповые удары по Украине и тысячные потери ВСУ: новости фронта

Армия России разгромила десятки единиц полевой техники ВСУ и закрепилась на позициях

13:19 12.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ Мста-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли групповые удары по Украине, улучшили тактическое положение, заняли выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали 1280 боевиков киевского режима за сутки в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое. Украинские потери составили более 170 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две ББМ, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, три станции РЭБ, радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Северск, Часов Яр, Серебрянка, Константиновка, Платоновка, Закотное, Белая Гора, Александро-Шультино и Клебан-Бык ДНР. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, автомобиль и склад боеприпасов.
Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Российские военные нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Зверево, Удачное, Муравка, Петровского ДНР, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих.
Воины группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР. Потери киевского режима – свыше 190 боевиков.
Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Надднепрянское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих Украины, восемь автомобилей, девять станций РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.
Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 189 БПЛА самолетного типа.
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