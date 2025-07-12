https://crimea.ria.ru/20250712/bolee-480-mln-napravleno-khudozhestvennoy-galeree-v-sevastopole-1147892703.html

Более 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе

Более 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Более 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе

Более 480 миллионов рублей будет направлено из федерального бюджета на обеспечение работы нового музейного комплекса Российской государственной художественной... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T11:21

2025-07-12T11:21

2025-07-12T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Более 480 миллионов рублей будет направлено из федерального бюджета на обеспечение работы нового музейного комплекса Российской государственной художественной галереи в Севастополе, соответствующее распоряжение подписано в правительстве.Музейный комплекс Российской государственной художественной галереи в Севастополе создается по поручению президента РФ Владимира Путина. Открытие нового арт-пространства будет проходить поэтапно.Отмечается, что до конца 2025 года планируется открытие его первой очереди, включающей центр образования и творчества, центр цифрового искусства и первую экспозицию, посвященную истории Севастополя.Вместе с Академией хореографии и Театром оперы и балета музейный комплекс станет частью культурного кластера в Севастополе. Такие крупные музейные и театрально-образовательные комплексы, объединяющие театры, музеи, концертные залы и творческие вузы, также создаются во Владивостоке, Калининграде и Кемерово в рамках масштабного проекта, запущенного по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, строительство, крым, правительство россии, финансирование, новости севастополя