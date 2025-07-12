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Более 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Более 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе
Более 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Более 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе
Более 480 миллионов рублей будет направлено из федерального бюджета на обеспечение работы нового музейного комплекса Российской государственной художественной... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T11:21
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севастополь
строительство
крым
правительство россии
финансирование
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Более 480 миллионов рублей будет направлено из федерального бюджета на обеспечение работы нового музейного комплекса Российской государственной художественной галереи в Севастополе, соответствующее распоряжение подписано в правительстве.Музейный комплекс Российской государственной художественной галереи в Севастополе создается по поручению президента РФ Владимира Путина. Открытие нового арт-пространства будет проходить поэтапно.Отмечается, что до конца 2025 года планируется открытие его первой очереди, включающей центр образования и творчества, центр цифрового искусства и первую экспозицию, посвященную истории Севастополя.Вместе с Академией хореографии и Театром оперы и балета музейный комплекс станет частью культурного кластера в Севастополе. Такие крупные музейные и театрально-образовательные комплексы, объединяющие театры, музеи, концертные залы и творческие вузы, также создаются во Владивостоке, Калининграде и Кемерово в рамках масштабного проекта, запущенного по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, строительство, крым, правительство россии, финансирование, новости севастополя
Более 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе

Правительство выделило 480 млн государственной художественной галерее в Севастополе

11:21 12.07.2025 (обновлено: 11:23 12.07.2025)
 
© Правительство РоссииБолее 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе
Более 480 млн направлено художественной галерее в Севастополе
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Более 480 миллионов рублей будет направлено из федерального бюджета на обеспечение работы нового музейного комплекса Российской государственной художественной галереи в Севастополе, соответствующее распоряжение подписано в правительстве.

"С помощью выделенных средств будет обеспечено финансирование деятельности музейного комплекса в 2025 году. Речь идет о расходах, в том числе связанных с приобретением произведений искусства и созданием экспозиций", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Музейный комплекс Российской государственной художественной галереи в Севастополе создается по поручению президента РФ Владимира Путина. Открытие нового арт-пространства будет проходить поэтапно.
Отмечается, что до конца 2025 года планируется открытие его первой очереди, включающей центр образования и творчества, центр цифрового искусства и первую экспозицию, посвященную истории Севастополя.
"Открытие второй очереди – постоянно действующей картинной галереи – запланировано в первом полугодии 2026 года" - сообщили в пресс-службе правительства.
Вместе с Академией хореографии и Театром оперы и балета музейный комплекс станет частью культурного кластера в Севастополе. Такие крупные музейные и театрально-образовательные комплексы, объединяющие театры, музеи, концертные залы и творческие вузы, также создаются во Владивостоке, Калининграде и Кемерово в рамках масштабного проекта, запущенного по поручению президента.
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