https://crimea.ria.ru/20250712/armiya-rossii-nanesla-udary-po-ukrainskim-ttsk-1147894938.html

Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК

Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК

Вооруженные силы РФ нанесли поражение центрам территориального комплектования (военкоматам) Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T12:32

2025-07-12T12:32

2025-07-12T12:42

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение центрам территориального комплектования (военкоматам) Украины, сообщило Минобороны РФ.Также российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250712/kombinirovannye-udary-po-neskolkim-oblastyam-ukrainy-chto-porazheno-1147891370.html

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