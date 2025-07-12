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Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК
Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК
Вооруженные силы РФ нанесли поражение центрам территориального комплектования (военкоматам) Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T12:32
2025-07-12T12:32
2025-07-12T12:42
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тцк на украине (территориальный центр комплектования)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение центрам территориального комплектования (военкоматам) Украины, сообщило Минобороны РФ.Также российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, тцк на украине (территориальный центр комплектования), удары по украине, новости, министерство обороны рф
Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК
ВС России поразили украинские территориальные центры комплектования
12:32 12.07.2025 (обновлено: 12:42 12.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение центрам территориального комплектования (военкоматам) Украины, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Также российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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