https://crimea.ria.ru/20250711/zhitel-khersonskoy-oblasti-poluchil-13-let-zaklyucheniya-za-gosizmenu--fsb-1147878096.html

Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ

Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ

Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободыз а госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области. РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T14:57

2025-07-11T14:57

2025-07-11T14:57

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

приговор

госизмена

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободыз а госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.Установлено, что фигурант на систематической основе собирал сведения о местах дислокации сил и средств Вооруженных сил РФ на территории региона и передавал представителям украинских спецслужб.Херсонским областным судом вынесен приговор в отношении гражданина России и Украины, 1993 года рождения, причастного к шпионажу. Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Спецслужбы Киева завербовали злоумышленников через один из мессенджеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов 0:52Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приговор, госизмена, новости