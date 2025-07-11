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Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ
Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ
Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободыз а госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T14:57
2025-07-11T14:57
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
приговор
госизмена
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободыз а госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.Установлено, что фигурант на систематической основе собирал сведения о местах дислокации сил и средств Вооруженных сил РФ на территории региона и передавал представителям украинских спецслужб.Херсонским областным судом вынесен приговор в отношении гражданина России и Украины, 1993 года рождения, причастного к шпионажу. Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Спецслужбы Киева завербовали злоумышленников через один из мессенджеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов 0:52Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приговор, госизмена, новости
Житель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ

В Херсонской области мужчина получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ

14:57 11.07.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Житель Херсонской области приговорен к 13 годам лишения свободыз а госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.
Установлено, что фигурант на систематической основе собирал сведения о местах дислокации сил и средств Вооруженных сил РФ на территории региона и передавал представителям украинских спецслужб.
"УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена", – сказано в сообщении.
Херсонским областным судом вынесен приговор в отношении гражданина России и Украины, 1993 года рождения, причастного к шпионажу. Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Спецслужбы Киева завербовали злоумышленников через один из мессенджеров.
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Херсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПриговорГосизменаНовости
 
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