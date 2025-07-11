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Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные
Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные
В эти выходные в Крыму в основном будет преобладать переменная облачность, в воскресенье днем – местами пройдут небольшие осадки, при этом температура воздуха... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T20:54
2025-07-11T20:39
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В эти выходные в Крыму в основном будет преобладать переменная облачность, в воскресенье днем – местами пройдут небольшие осадки, при этом температура воздуха достигнет +38 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В субботу и воскресенье ночи будут ясными, сухими, спокойными. Столбики термометров будут колебаться от 15 до 20 градусов тепла, на побережье – до +23 градусов ", – прогнозирует Тишковец.В дневные часы отдельные вкрапления дождевых облаков принесут в Крым небольшие мозаичные дожди, температура воздуха в субботу составит +30..31, в воскресенье – до +33… 38.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем пронесутся смерчиКогда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
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Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные

В Крыму на выходных будет жарко и прольются дожди – прогноз ФОБОС

20:54 11.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В эти выходные в Крыму в основном будет преобладать переменная облачность, в воскресенье днем – местами пройдут небольшие осадки, при этом температура воздуха достигнет +38 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу и воскресенье ночи будут ясными, сухими, спокойными. Столбики термометров будут колебаться от 15 до 20 градусов тепла, на побережье – до +23 градусов ", – прогнозирует Тишковец.
В дневные часы отдельные вкрапления дождевых облаков принесут в Крым небольшие мозаичные дожди, температура воздуха в субботу составит +30..31, в воскресенье – до +33… 38.

"Это существенно выше нормы, хотя не доберется до рекордов, которые отмечались в 2000-2002 годах. Вода в море у берегов Ялты +22, Алушты +23, Евпатории +22, Феодосии +19, Севастополя +24, в Керченском проливе и Азовское море +25 – просто настоящее "парное молоко", - констатировал эксперт.

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