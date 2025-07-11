https://crimea.ria.ru/20250711/zhara-vyshe-normy-i-dozhdi--prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1147879894.html

Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные

Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные

В эти выходные в Крыму в основном будет преобладать переменная облачность, в воскресенье днем – местами пройдут небольшие осадки, при этом температура воздуха... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T20:54

2025-07-11T20:54

2025-07-11T20:39

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В эти выходные в Крыму в основном будет преобладать переменная облачность, в воскресенье днем – местами пройдут небольшие осадки, при этом температура воздуха достигнет +38 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В субботу и воскресенье ночи будут ясными, сухими, спокойными. Столбики термометров будут колебаться от 15 до 20 градусов тепла, на побережье – до +23 градусов ", – прогнозирует Тишковец.В дневные часы отдельные вкрапления дождевых облаков принесут в Крым небольшие мозаичные дожди, температура воздуха в субботу составит +30..31, в воскресенье – до +33… 38.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем пронесутся смерчиКогда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину

https://crimea.ria.ru/20250711/na-krym-idet-shtorm-1147883703.html

крым

черное море

керченский пролив

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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