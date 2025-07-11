https://crimea.ria.ru/20250711/vtb-predupredil-krymchan-o-novoy-moshennicheskoy-skheme-1147873512.html

ВТБ предупредил крымчан о новой мошеннической схеме

ВТБ предупредил крымчан о новой мошеннической схеме - РИА Новости Крым, 11.07.2025

ВТБ предупредил крымчан о новой мошеннической схеме

ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T11:45

2025-07-11T11:45

2025-07-11T11:45

втб

мошенничество

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили в пресс-службе банка.Сообщается, что мошенники в данной схеме требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги.ВТБ отмечает, что для защиты от подобного обмана, нельзя следовать инструкциям по "спасению" денег от неизвестных лиц. "Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить", - подытожили в банке.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, мошенничество, общество, новости крыма