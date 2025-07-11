Рейтинг@Mail.ru
ВТБ предупредил крымчан о новой мошеннической схеме - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250711/vtb-predupredil-krymchan-o-novoy-moshennicheskoy-skheme-1147873512.html
ВТБ предупредил крымчан о новой мошеннической схеме
ВТБ предупредил крымчан о новой мошеннической схеме - РИА Новости Крым, 11.07.2025
ВТБ предупредил крымчан о новой мошеннической схеме
ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T11:45
2025-07-11T11:45
втб
мошенничество
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132591339_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_eba37ae9aefb655c0233176c00cac41c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили в пресс-службе банка.Сообщается, что мошенники в данной схеме требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги.ВТБ отмечает, что для защиты от подобного обмана, нельзя следовать инструкциям по "спасению" денег от неизвестных лиц. "Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить", - подытожили в банке.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132591339_408:0:2928:1890_1920x0_80_0_0_43d4ee4ed6aa59a39bdcce73ff47bd7a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, мошенничество, общество, новости крыма

ВТБ предупредил крымчан о новой мошеннической схеме

11:45 11.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили в пресс-службе банка.
"Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений". Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно "спасти" деньги", - предупредили там.
Сообщается, что мошенники в данной схеме требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги.
"Это новая вариация классической схемы с "безопасным хранением". Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", - подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
ВТБ отмечает, что для защиты от подобного обмана, нельзя следовать инструкциям по "спасению" денег от неизвестных лиц. "Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить", - подытожили в банке.
 
ВТБМошенничествоОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздник
13:14Крымский мост сейчас: в трехчасовой очереди на выезд из Крыма 964 авто
12:57Страшные потери Киева - сколько боевиков ВСУ погибло за неделю
12:50Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю
12:41Пожар в Феодосии - что известно
12:36В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации
12:32Еще три беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны
12:28Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму
12:09Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
12:02Двуличие Польши: чтят память жертв укронацистов и поддерживают Киев
11:45ВТБ предупредил крымчан о новой мошеннической схеме
11:36Над Крымом отработало ПВО
11:31В Крыму село Скалистое осталось без воды - как решают проблему
11:15Удар нанесен по военкомату в Одессе
11:05Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле
10:43В Крыму загорелся Opel на ходу – спасатели предотвратили взрыв
10:34Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн
10:16ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области 2:17
09:58"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине
09:48Морской порт Новороссийска закроют для плавания
Лента новостейМолния