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Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря

Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря

Украина продолжает попытки нанести удары по территории России, в этот раз вражеский беспилотник сбит над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T14:54

2025-07-11T14:54

2025-07-11T14:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Украина продолжает попытки нанести удары по территории России, в этот раз вражеский беспилотник сбит над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.В период с 10.40 мск до 11.45 мск также были уничтожены четыре дрона над Крымом.В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекЕще три беспилотника сбиты над Крымом - МинобороныСпасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, крым, министерство обороны рф, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма