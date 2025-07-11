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Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
Украина продолжает попытки нанести удары по территории России, в этот раз вражеский беспилотник сбит над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T14:54
2025-07-11T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Украина продолжает попытки нанести удары по территории России, в этот раз вражеский беспилотник сбит над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.В период с 10.40 мск до 11.45 мск также были уничтожены четыре дрона над Крымом.В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Липецкую область погиб человекЕще три беспилотника сбиты над Крымом - МинобороныСпасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле
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РИА Новости Крым
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96
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пво, крым, министерство обороны рф, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря

Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над акваторией Черного моря

14:54 11.07.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Украина продолжает попытки нанести удары по территории России, в этот раз вражеский беспилотник сбит над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
"Около 14.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над акваторией Черного моря", – говорится в публикации.
В период с 10.40 мск до 11.45 мск также были уничтожены четыре дрона над Крымом.
В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.
Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.
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