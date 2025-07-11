https://crimea.ria.ru/20250711/udar-po-pyatietazhke-v-aleshkakh-i-tseny-na-benzin-v-krymu-glavnoe-za-den-1147887009.html

Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день

Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день

Боевики ВСУ нанесли удар двумя авиабомбами по жилой многоэтажке в Алешках. Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики. В... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T22:52

2025-07-11T22:52

2025-07-11T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар двумя авиабомбами по жилой многоэтажке в Алешках. Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики. В Крыму выплатят по 200 тысяч рублей воевавшим на СВО до начала мобилизации или их семьям. Президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление о России. В Крыму установили "потолок" цен на топливо.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разрушение жилого дома в АлешкахБоевики ВСУ нанесли удар авиабомбами по жилому пятиэтажному дому в Алешках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Дом практически уничтожен. По словам Сальдо, под завалами находятся десятки людей. Информация по пострадавшим уточняется. Оперативные службы пока не могут подойти к месту происшествия и приступить к разбору завалов и спасению людей из-за находящихся в воздухе вражеских FPV-дронов.Утверждение основ государственной языковой политикиПрезидент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации". Документ направлен на стратегическое регулирование языковой сферы в стране и за ее пределами, а также на сохранение этнокультурного и языкового многообразия России.Русский язык в документе назван одной из основ российской государственности. Он играет ключевую роль в формировании общероссийской гражданской идентичности, являясь залогом единства культурно-гуманитарного пространства страны.Среди внутренних проблем указаны снижение речевой культуры в официальной среде, необоснованное использование заимствованных слов и отсутствие единого федерального органа, отвечающего за языковую политику.Выплаты участникам СВО в КрымуВ Крыму назначат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Речь идет о периоде с 24 февраля до 20 сентября 2022 года. Аксенов отметил, что данная категория бойцов не попадает под действие указа президента РФ о единовременных выплатах военнослужащим, поэтому принято решение компенсировать им указанную сумму.Аналогичные выплаты будут предоставлены членам семей погибших военнослужащих, которые не получили региональную поддержку, в дополнение к уже действующим мерам поддержки со стороны государства.Заявление Трампа о РоссииПрезидент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России. Детали заявления глава Белого дома раскрывать не стал. По словам американского лидера, он "разочарован" в РФ. При этом он добавил, что оценит все, что произойдет "в ближайшие пару недель"."Потолок" цен на бензин в КрымуЦены на бензин в Крыму не должны превышать розничную стоимость литра топлива в Темрюке на Кубани более чем на 1,5 рубля. Об этом власти республики договорились в предприятиями-трейдерами, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его словам, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин. Так, стоимость АИ-92 увеличилась на 11 тысяч рублей, а АИ-95 – на 15 тысяч рублей. Это, в том числе, влияет на стоимость доставки топлива в Крым и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250711/regiony-kryma-poluchat-esche-6-mlrd-rubley-na-blagoustroystvo-i-remonty-1147886224.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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