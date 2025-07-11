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Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день
Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день
Боевики ВСУ нанесли удар двумя авиабомбами по жилой многоэтажке в Алешках. Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики. В... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T22:52
2025-07-11T21:54
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бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар двумя авиабомбами по жилой многоэтажке в Алешках. Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики. В Крыму выплатят по 200 тысяч рублей воевавшим на СВО до начала мобилизации или их семьям. Президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление о России. В Крыму установили "потолок" цен на топливо.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разрушение жилого дома в АлешкахБоевики ВСУ нанесли удар авиабомбами по жилому пятиэтажному дому в Алешках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Дом практически уничтожен. По словам Сальдо, под завалами находятся десятки людей. Информация по пострадавшим уточняется. Оперативные службы пока не могут подойти к месту происшествия и приступить к разбору завалов и спасению людей из-за находящихся в воздухе вражеских FPV-дронов.Утверждение основ государственной языковой политикиПрезидент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации". Документ направлен на стратегическое регулирование языковой сферы в стране и за ее пределами, а также на сохранение этнокультурного и языкового многообразия России.Русский язык в документе назван одной из основ российской государственности. Он играет ключевую роль в формировании общероссийской гражданской идентичности, являясь залогом единства культурно-гуманитарного пространства страны.Среди внутренних проблем указаны снижение речевой культуры в официальной среде, необоснованное использование заимствованных слов и отсутствие единого федерального органа, отвечающего за языковую политику.Выплаты участникам СВО в КрымуВ Крыму назначат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Речь идет о периоде с 24 февраля до 20 сентября 2022 года. Аксенов отметил, что данная категория бойцов не попадает под действие указа президента РФ о единовременных выплатах военнослужащим, поэтому принято решение компенсировать им указанную сумму.Аналогичные выплаты будут предоставлены членам семей погибших военнослужащих, которые не получили региональную поддержку, в дополнение к уже действующим мерам поддержки со стороны государства.Заявление Трампа о РоссииПрезидент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России. Детали заявления глава Белого дома раскрывать не стал. По словам американского лидера, он "разочарован" в РФ. При этом он добавил, что оценит все, что произойдет "в ближайшие пару недель"."Потолок" цен на бензин в КрымуЦены на бензин в Крыму не должны превышать розничную стоимость литра топлива в Темрюке на Кубани более чем на 1,5 рубля. Об этом власти республики договорились в предприятиями-трейдерами, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его словам, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин. Так, стоимость АИ-92 увеличилась на 11 тысяч рублей, а АИ-95 – на 15 тысяч рублей. Это, в том числе, влияет на стоимость доставки топлива в Крым и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250711/fsb-sorvala-seriyu-teraktov-v-bryanskoy-oblasti-1147871634.html
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Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день

Удар по многоэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму – главное за день

22:52 11.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки Херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки Херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар двумя авиабомбами по жилой многоэтажке в Алешках. Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики. В Крыму выплатят по 200 тысяч рублей воевавшим на СВО до начала мобилизации или их семьям. Президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление о России. В Крыму установили "потолок" цен на топливо.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Разрушение жилого дома в Алешках

Боевики ВСУ нанесли удар авиабомбами по жилому пятиэтажному дому в Алешках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Дом практически уничтожен. По словам Сальдо, под завалами находятся десятки людей. Информация по пострадавшим уточняется.
Оперативные службы пока не могут подойти к месту происшествия и приступить к разбору завалов и спасению людей из-за находящихся в воздухе вражеских FPV-дронов.
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Утверждение основ государственной языковой политики

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации". Документ направлен на стратегическое регулирование языковой сферы в стране и за ее пределами, а также на сохранение этнокультурного и языкового многообразия России.
Русский язык в документе назван одной из основ российской государственности. Он играет ключевую роль в формировании общероссийской гражданской идентичности, являясь залогом единства культурно-гуманитарного пространства страны.
Среди внутренних проблем указаны снижение речевой культуры в официальной среде, необоснованное использование заимствованных слов и отсутствие единого федерального органа, отвечающего за языковую политику.
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Выплаты участникам СВО в Крыму

В Крыму назначат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Речь идет о периоде с 24 февраля до 20 сентября 2022 года. Аксенов отметил, что данная категория бойцов не попадает под действие указа президента РФ о единовременных выплатах военнослужащим, поэтому принято решение компенсировать им указанную сумму.
Аналогичные выплаты будут предоставлены членам семей погибших военнослужащих, которые не получили региональную поддержку, в дополнение к уже действующим мерам поддержки со стороны государства.
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Заявление Трампа о России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России. Детали заявления глава Белого дома раскрывать не стал. По словам американского лидера, он "разочарован" в РФ. При этом он добавил, что оценит все, что произойдет "в ближайшие пару недель".
Мемориальная доска Министерства обороны возле Пентагона в Вашингтоне. Фото MANDEL NGAN / AFP
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"Потолок" цен на бензин в Крыму

Цены на бензин в Крыму не должны превышать розничную стоимость литра топлива в Темрюке на Кубани более чем на 1,5 рубля. Об этом власти республики договорились в предприятиями-трейдерами, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
По его словам, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин. Так, стоимость АИ-92 увеличилась на 11 тысяч рублей, а АИ-95 – на 15 тысяч рублей. Это, в том числе, влияет на стоимость доставки топлива в Крым и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия.
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Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму
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Заголовок открываемого материала
22:52Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день
22:40Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети
22:23Как будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя
22:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
21:49В Крыму откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых"
21:22США увеличат помощь Украине до 500 млн долларов
20:54Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные
20:27Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
20:17Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер
20:00ВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей
19:50Путин поручил провести в Крыму съезд русистов
19:26Цены на бензин в Крыму: власти установили "потолок"
19:11Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья
18:59Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
18:34Пожар в Феодосии потушили
18:27Путин утвердил основы государственной языковой политики
17:58На Крым идет шторм
17:33На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
17:19Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
17:06Крымский мост – обстановка к этому часу
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