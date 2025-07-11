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Страшные потери Киева - сколько боевиков ВСУ погибло за неделю - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Страшные потери Киева - сколько боевиков ВСУ погибло за неделю
Страшные потери Киева - сколько боевиков ВСУ погибло за неделю - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Страшные потери Киева - сколько боевиков ВСУ погибло за неделю
8860 украинских боевиков уничтожены за неделю российскими подразделениями на всех фронтах спецоперации, также разбиты вражеские танки, гаубицы, станции РЭБ и... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T12:57
2025-07-11T12:57
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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вооруженные силы россии
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. 8860 украинских боевиков уничтожены за неделю российскими подразделениями на всех фронтах спецоперации, также разбиты вражеские танки, гаубицы, станции РЭБ и склады боеприпасов. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 1260 военных ВСУ, танк, 12 боевых бронированных машин, 52 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, включая две американские гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.Группировка войск "Запад" ликвидировала более 1550 боевиков, шесть боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, включая две польские самоходные артиллерийские установки Krab, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю на данном направлении враг потерял свыше 1080 человек, три танка, четыре боевые бронированные машины и 23 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группы "Центр" продолжали наступление, ликвидировали более 3040 боевиков, 16 боевых бронированных машин, включая американскую HMMWV, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, разбили свыше 1400 солдат ВСУ, шесть танков, 16 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение на отдельных направлениях. Уничтожены до 530 в неонацистов, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 35 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1988 беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 966 беспилотников, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 188 танков и других боевых бронированных машин, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 251 орудие полевой артиллерии и минометов, 37 990 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНРВ Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизацииНовости СВО: армия России уничтожает украинских боевиков
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Страшные потери Киева - сколько боевиков ВСУ погибло за неделю

Минобороны: Киев потерял за неделю еще 8860 боевиков ВСУ

12:57 11.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. 8860 украинских боевиков уничтожены за неделю российскими подразделениями на всех фронтах спецоперации, также разбиты вражеские танки, гаубицы, станции РЭБ и склады боеприпасов. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 1260 военных ВСУ, танк, 12 боевых бронированных машин, 52 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, включая две американские гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка войск "Запад" ликвидировала более 1550 боевиков, шесть боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, включая две польские самоходные артиллерийские установки Krab, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю на данном направлении враг потерял свыше 1080 человек, три танка, четыре боевые бронированные машины и 23 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.
Военнослужащие группы "Центр" продолжали наступление, ликвидировали более 3040 боевиков, 16 боевых бронированных машин, включая американскую HMMWV, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, разбили свыше 1400 солдат ВСУ, шесть танков, 16 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение на отдельных направлениях. Уничтожены до 530 в неонацистов, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 35 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1988 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 966 беспилотников, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 188 танков и других боевых бронированных машин, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 251 орудие полевой артиллерии и минометов, 37 990 единиц специальной военной автомобильной техники.
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