https://crimea.ria.ru/20250711/stalo-plokho-za-rulem-na-kubani-v-dtp-postradali-podrostok-i-pensioner--1147886084.html

Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер

Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер

70-летний водитель и его 12-летний пассажир пострадали в столкновении иномарки с опорой ЛЭП на Кубани. Причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T20:17

2025-07-11T20:17

2025-07-11T20:17

краснодарский край

кубань

происшествия

новости

дтп

умвд россии по краснодарскому краю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147885970_0:321:960:861_1920x0_80_0_0_f0c3002955b19f3214ff0d48d18080cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. 70-летний водитель и его 12-летний пассажир пострадали в столкновении иномарки с опорой ЛЭП на Кубани. Причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия автовладельца. Об этом сообщили в УМВД России по Краснодарскому краю.Отмечается, что авария произошла в пятницу на трассе М4-"Дон".В настоящее время проводится проверка случившегося, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.Накануне в Крыму пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта. Днем в этот же день на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. В результате аварии на месте погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, происшествия, новости, дтп, умвд россии по краснодарскому краю