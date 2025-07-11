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Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер
Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер
70-летний водитель и его 12-летний пассажир пострадали в столкновении иномарки с опорой ЛЭП на Кубани. Причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T20:17
2025-07-11T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. 70-летний водитель и его 12-летний пассажир пострадали в столкновении иномарки с опорой ЛЭП на Кубани. Причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия автовладельца. Об этом сообщили в УМВД России по Краснодарскому краю.Отмечается, что авария произошла в пятницу на трассе М4-"Дон".В настоящее время проводится проверка случившегося, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.Накануне в Крыму пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта. Днем в этот же день на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. В результате аварии на месте погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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краснодарский край, кубань, происшествия, новости, дтп, умвд россии по краснодарскому краю
Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер

На Кубани иномарка влетела в опору ЛЭП из-за плохого самочувствия водителя - ранен ребенок

20:17 11.07.2025
 
© 23 МВДНа Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер
На Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. 70-летний водитель и его 12-летний пассажир пострадали в столкновении иномарки с опорой ЛЭП на Кубани. Причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия автовладельца. Об этом сообщили в УМВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что авария произошла в пятницу на трассе М4-"Дон".
"У 70-летнего водителя автомобиля Hyundai Accent ухудшилось самочувствие, в связи с чем он допустил наезд на опору ЛЭП. ️В результате ДТП водитель и его 12-летний пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.
В настоящее время проводится проверка случившегося, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.
Накануне в Крыму пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта. Днем в этот же день на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. В результате аварии на месте погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.
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Краснодарский крайКубаньПроисшествияНовостиДТПУМВД России по Краснодарскому краю
 
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