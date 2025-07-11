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Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья
Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья
Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий Белгородской, Курской РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T19:11
2025-07-11T19:11
владимир путин (политик)
россия
обстрелы всу
белгородская область
брянская область
курская область
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ и терактов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.Разработкой и реализацией программы займутся правительство РФ совместно с администрацией президента и органами власти Курской, Белгородской и Брянской областей.Документ должен быть разработан с учетом мнения граждан, проживающих на этих территориях.Особое внимание глава государства поручил обратить на организацию взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями.Кроме того, президент поручил определить перечень первоочередных задач по поддержке граждан и организаций на пострадавших от обстрелов территориях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, обстрелы всу, белгородская область, брянская область, курская область, закон и право, новости
Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья

Путин поручил разработать программу восстановления пострадавшего от обстрелов приграничья

19:11 11.07.2025
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ и терактов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.
"Обеспечить разработку и реализацию программы комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов", - говорится в сообщении.
Разработкой и реализацией программы займутся правительство РФ совместно с администрацией президента и органами власти Курской, Белгородской и Брянской областей.
Документ должен быть разработан с учетом мнения граждан, проживающих на этих территориях.
Особое внимание глава государства поручил обратить на организацию взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями.
Кроме того, президент поручил определить перечень первоочередных задач по поддержке граждан и организаций на пострадавших от обстрелов территориях.
"Обратить особое внимание на подготовку и осуществление переселения граждан с пострадавших территорий, компенсацию ущерба, нанесенного пострадавшим предприятиям, и возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов", - говорится в документе.
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Владимир Путин (политик)РоссияОбстрелы ВСУБелгородская областьБрянская областьКурская областьЗакон и правоНовости
 
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