https://crimea.ria.ru/20250711/putin-poruchil-sozdat-programmu-razvitiya-postradavshego-ot-vsu-prigranichya-1147884855.html

Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья

Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Путин поручил создать программу развития пострадавшего от ВСУ приграничья

Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий Белгородской, Курской РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T19:11

2025-07-11T19:11

2025-07-11T19:11

владимир путин (политик)

россия

обстрелы всу

белгородская область

брянская область

курская область

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ и терактов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.Разработкой и реализацией программы займутся правительство РФ совместно с администрацией президента и органами власти Курской, Белгородской и Брянской областей.Документ должен быть разработан с учетом мнения граждан, проживающих на этих территориях.Особое внимание глава государства поручил обратить на организацию взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями.Кроме того, президент поручил определить перечень первоочередных задач по поддержке граждан и организаций на пострадавших от обстрелов территориях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

белгородская область

брянская область

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, обстрелы всу, белгородская область, брянская область, курская область, закон и право, новости