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Путин поручил провести в Крыму съезд русистов - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Путин поручил провести в Крыму съезд русистов
Путин поручил провести в Крыму съезд русистов - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Путин поручил провести в Крыму съезд русистов
Президент России Владимир Путин поручил провести в Крыму в 2026 году конференцию русистов из РК, Севастополя и исторических регионов страны. Об этом говорится в РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T19:50
2025-07-11T19:51
владимир путин (политик)
россия
крым
новые регионы россии
русский язык
севастополь
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести в Крыму в 2026 году конференцию русистов из РК, Севастополя и исторических регионов страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Поручение адресовано правительству РФ, администрации президента и Совету министров Крыма.Доклады о подготовке съезда должны быть представлены до 1 октября 2025 года и до 1 октября 2026 года.Ответственные за исполнение поручения – вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, советник главы государства Елена Ямпольская и глава Республики Крым Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, крым, новые регионы россии, русский язык, севастополь, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, совет министров рк, правительство россии, новости
Путин поручил провести в Крыму съезд русистов

Путин поручил провести в Крыму конференцию русистов полуострова и новых регионов

19:50 11.07.2025 (обновлено: 19:51 11.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольшой Ливадийский дворец
Большой Ливадийский дворец - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести в Крыму в 2026 году конференцию русистов из РК, Севастополя и исторических регионов страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

"Обеспечить проведение в 2026 году на территории Республики Крым съезда (конференции) русистов из Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в документе.

Поручение адресовано правительству РФ, администрации президента и Совету министров Крыма.
Доклады о подготовке съезда должны быть представлены до 1 октября 2025 года и до 1 октября 2026 года.
Ответственные за исполнение поручения – вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, советник главы государства Елена Ямпольская и глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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Владимир Путин (политик)РоссияКрымНовые регионы РоссииРусский языкСевастопольДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьСовет министров РКПравительство РоссииНовости
 
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