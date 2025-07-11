https://crimea.ria.ru/20250711/putin-poruchil-provesti-v-krymu-sezd-rusistov-1147885289.html

Путин поручил провести в Крыму съезд русистов

Путин поручил провести в Крыму съезд русистов - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Путин поручил провести в Крыму съезд русистов

Президент России Владимир Путин поручил провести в Крыму в 2026 году конференцию русистов из РК, Севастополя и исторических регионов страны. Об этом говорится в РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T19:50

2025-07-11T19:50

2025-07-11T19:51

владимир путин (политик)

россия

крым

новые регионы россии

русский язык

севастополь

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести в Крыму в 2026 году конференцию русистов из РК, Севастополя и исторических регионов страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Поручение адресовано правительству РФ, администрации президента и Совету министров Крыма.Доклады о подготовке съезда должны быть представлены до 1 октября 2025 года и до 1 октября 2026 года.Ответственные за исполнение поручения – вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, советник главы государства Елена Ямпольская и глава Республики Крым Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

крым

новые регионы россии

севастополь

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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