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Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение
Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение
В США при президентстве Джо Байдена были изданы законы, которыми поставки разного рода оружия Украине гарантированы до 2027 года, и отменить их нынешний... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T06:02
2025-07-11T07:02
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В США при президентстве Джо Байдена были изданы законы, которыми поставки разного рода оружия Украине гарантированы до 2027 года, и отменить их нынешний американский лидер Дональд Трамп не может. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.А потому все рассказы о том, что военные поставки Киеву то прекратили, то опять возобновили – это "только шум, который позволяет эту тему постоянно держать на плаву", считает эксперт."Поставки были, есть и будут. А многословием и словоблудием Трампа прикрывается отсутствие стратегии (по Украине – ред.)", – считает он.В этой связи, делая выводы о тех или иных заявлениях лидера США, политолог считает правильным опираться на старую традицию советской дипломатии: смотреть не за словами, а за делами. А дела подтверждают то, о чем говорилось еще весной, сказал Колесниченко.Об этом сегодня уже прямо говорят лидеры Германии, Италии и Франции, заявляя, что, если Украина останется без оружия, то Европа проиграет, заметил он.При этом обострение отношений происходит на фоне глобального и системного финансово-экономического и политического мирового кризиса, связанного с изменениями всего мироустройства, в котором мир монополизма Запада во главе с США исчерпал себя, и приходится разрушать старое, чтобы построить что-то новое, добавил политолог."Эскалация конфликта будет продолжаться. Населению Украины будут вбрасывать какие-то кости об агрессивной России. А нам остается методично перемалывать оборону боевиков на Украине, чтобы обеспечить переговорные позиции и начало переговорного процесса. Но на наших условиях", – резюмировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение "Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия Киеву Чего боится Европа и чего ждет от России
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мнения, политика, сша, дональд трамп, новости, украина, оружие, новости сво, поставки западного оружия украине, вадим колесниченко
Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение

Трамп не может отменить принятые при Байдене законы о поставках оружия Украине – политолог

06:02 11.07.2025 (обновлено: 07:02 11.07.2025)
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В США при президентстве Джо Байдена были изданы законы, которыми поставки разного рода оружия Украине гарантированы до 2027 года, и отменить их нынешний американский лидер Дональд Трамп не может. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Чтобы отменить их, нужно вносить специальный проект, его должен поддержать Конгресс – сенат и палата представителей, на что Трамп не пойдет, потому что эти деньги уже поделил военно-промышленный комплекс (ВПК) США", – сказал Колесниченко.

А потому все рассказы о том, что военные поставки Киеву то прекратили, то опять возобновили – это "только шум, который позволяет эту тему постоянно держать на плаву", считает эксперт.
"Поставки были, есть и будут. А многословием и словоблудием Трампа прикрывается отсутствие стратегии (по Украине – ред.)", – считает он.
В этой связи, делая выводы о тех или иных заявлениях лидера США, политолог считает правильным опираться на старую традицию советской дипломатии: смотреть не за словами, а за делами. А дела подтверждают то, о чем говорилось еще весной, сказал Колесниченко.
"А говорилось, что летом будет обострение, очередной виток эскалации, потому что Запад, США, Европа не хотят, не готовы к завершению вооруженного конфликта на территории Украины", – добавил Колесниченко.
Об этом сегодня уже прямо говорят лидеры Германии, Италии и Франции, заявляя, что, если Украина останется без оружия, то Европа проиграет, заметил он.
При этом обострение отношений происходит на фоне глобального и системного финансово-экономического и политического мирового кризиса, связанного с изменениями всего мироустройства, в котором мир монополизма Запада во главе с США исчерпал себя, и приходится разрушать старое, чтобы построить что-то новое, добавил политолог.
"Эскалация конфликта будет продолжаться. Населению Украины будут вбрасывать какие-то кости об агрессивной России. А нам остается методично перемалывать оборону боевиков на Украине, чтобы обеспечить переговорные позиции и начало переговорного процесса. Но на наших условиях", – резюмировал он.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияПолитикаСШАДональд ТрампНовостиУкраинаОружиеНовости СВОПоставки западного оружия УкраинеВадим Колесниченко
 
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