https://crimea.ria.ru/20250711/pochemu-tramp-ne-mozhet-prekratit-postavki-oruzhiya-ukraine--mnenie-1147853982.html

Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение

Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение

В США при президентстве Джо Байдена были изданы законы, которыми поставки разного рода оружия Украине гарантированы до 2027 года, и отменить их нынешний... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T06:02

2025-07-11T06:02

2025-07-11T07:02

радио "спутник в крыму"

мнения

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В США при президентстве Джо Байдена были изданы законы, которыми поставки разного рода оружия Украине гарантированы до 2027 года, и отменить их нынешний американский лидер Дональд Трамп не может. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.А потому все рассказы о том, что военные поставки Киеву то прекратили, то опять возобновили – это "только шум, который позволяет эту тему постоянно держать на плаву", считает эксперт."Поставки были, есть и будут. А многословием и словоблудием Трампа прикрывается отсутствие стратегии (по Украине – ред.)", – считает он.В этой связи, делая выводы о тех или иных заявлениях лидера США, политолог считает правильным опираться на старую традицию советской дипломатии: смотреть не за словами, а за делами. А дела подтверждают то, о чем говорилось еще весной, сказал Колесниченко.Об этом сегодня уже прямо говорят лидеры Германии, Италии и Франции, заявляя, что, если Украина останется без оружия, то Европа проиграет, заметил он.При этом обострение отношений происходит на фоне глобального и системного финансово-экономического и политического мирового кризиса, связанного с изменениями всего мироустройства, в котором мир монополизма Запада во главе с США исчерпал себя, и приходится разрушать старое, чтобы построить что-то новое, добавил политолог."Эскалация конфликта будет продолжаться. Населению Украины будут вбрасывать какие-то кости об агрессивной России. А нам остается методично перемалывать оборону боевиков на Украине, чтобы обеспечить переговорные позиции и начало переговорного процесса. Но на наших условиях", – резюмировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение "Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия Киеву Чего боится Европа и чего ждет от России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, сша, дональд трамп, новости, украина, оружие, новости сво, поставки западного оружия украине, вадим колесниченко