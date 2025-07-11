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Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию

Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию

Уличная мобилизация, которую развернули в украинских городах сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-11T07:48

2025-07-11T07:48

2025-07-10T21:51

мобилизация на украине

украина

верховная рада украины

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Уличная мобилизация, которую развернули в украинских городах сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и полиции, больше похожа на охоту за людьми и вредит обороне страны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, его цитирует РИА Новости.По его мнению, такие действия вызывают крайне негативные эмоции. В некоторых случаях даже ненависть к родному государству. Большинство людей вынуждены скрываться именно из-за позорной практики силовой мобилизации, подчеркнул Мазурашу."То, что они (ТЦК - ред.) вытворяют, прикрываясь так называемой мобилизационной работой, это ужас. Это чрезвычайно негативно влияет и на настроения самих граждан, и на экономику. Последствия чрезвычайно негативны и масштабны для обороноспособности", – заявил Мазурашу.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Ранее сообщалось, что на Украине в городе Хмельницкий мужчина отбился от сотрудников ТЦК и полиции при помощи ножа. Инцидент произошел при попытке мобилизовать его на улице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев массово рассылает православным священникам повестки в ВСУ – АзаровДемографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – экспертСотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, украина, верховная рада украины, тцк на украине (территориальный центр комплектования), в мире, военное положение на украине, новости