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Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию
Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию
Уличная мобилизация, которую развернули в украинских городах сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-11T07:48
2025-07-10T21:51
мобилизация на украине
украина
верховная рада украины
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
в мире
военное положение на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Уличная мобилизация, которую развернули в украинских городах сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и полиции, больше похожа на охоту за людьми и вредит обороне страны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, его цитирует РИА Новости.По его мнению, такие действия вызывают крайне негативные эмоции. В некоторых случаях даже ненависть к родному государству. Большинство людей вынуждены скрываться именно из-за позорной практики силовой мобилизации, подчеркнул Мазурашу."То, что они (ТЦК - ред.) вытворяют, прикрываясь так называемой мобилизационной работой, это ужас. Это чрезвычайно негативно влияет и на настроения самих граждан, и на экономику. Последствия чрезвычайно негативны и масштабны для обороноспособности", – заявил Мазурашу.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Ранее сообщалось, что на Украине в городе Хмельницкий мужчина отбился от сотрудников ТЦК и полиции при помощи ножа. Инцидент произошел при попытке мобилизовать его на улице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев массово рассылает православным священникам повестки в ВСУ – АзаровДемографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – экспертСотрудники ТЦК покалечили адвоката в Харьковской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мобилизация на украине, украина, верховная рада украины, тцк на украине (территориальный центр комплектования), в мире, военное положение на украине, новости
Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию

Уличная мобилизация вредит обороне и экономике Украины – депутат Рады

07:48 11.07.2025
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкВерховная Рада Украины заблокирована оппозицией
Верховная Рада Украины заблокирована оппозицией - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Уличная мобилизация, которую развернули в украинских городах сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и полиции, больше похожа на охоту за людьми и вредит обороне страны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, его цитирует РИА Новости.
"ТЦК были бы полезным органом во время военного положения, во время войны, если бы они качественно, профессионально искали реально пригодных, реально способных служить и воевать граждан. То, что они делают вместе с полицейскими, сейчас вредит делу обороны. Они фактически охотятся на граждан Украины", – сказал Мазурашу.
По его мнению, такие действия вызывают крайне негативные эмоции. В некоторых случаях даже ненависть к родному государству. Большинство людей вынуждены скрываться именно из-за позорной практики силовой мобилизации, подчеркнул Мазурашу.
"То, что они (ТЦК - ред.) вытворяют, прикрываясь так называемой мобилизационной работой, это ужас. Это чрезвычайно негативно влияет и на настроения самих граждан, и на экономику. Последствия чрезвычайно негативны и масштабны для обороноспособности", – заявил Мазурашу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Ранее сообщалось, что на Украине в городе Хмельницкий мужчина отбился от сотрудников ТЦК и полиции при помощи ножа. Инцидент произошел при попытке мобилизовать его на улице.
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Мобилизация на УкраинеУкраинаВерховная Рада УкраиныТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)В миреВоенное положение на УкраинеНовости
 
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